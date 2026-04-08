Jalisco proyecta crecimiento de 6% en construcción: CMIC

Guadalajara, Jal. Impulsada por los proyectos de infraestructura estatal, mecanismos de planeación sectorial y nuevas inversiones públicas, la industria de la construcción en Jalisco perfila un desempeño sólido para 2026 y una expectativa de crecimiento del 6%, anticipó el presidente de la delegación estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Roberto Escobedo Rivas.

"Nuestra expectativa de crecimiento para este año es por arriba del 6%. Obviamente, si volvemos a crecer del orden del 12 o 14% es la expectativa que queremos mantener como estado porque Jalisco sigue siendo el estado no fronterizo líder en desarrollo y en crecimiento de manera sostenida en los últimos dos años", indicó el dirigente de la cúpula constructora en la entidad.

Destacó que el pronóstico estatal contrasta con el comportamiento observado en 2025 a nivel nacional, cuando el sector registró una contracción de doble dígito.

Pese al contexto adverso, Jalisco no solo evitó la caída, sino que logró un crecimiento superior al 2%, consolidándose como una de las entidades con mayor resiliencia en la industria.

Aunque la expectativa para 2026 se sitúa por encima del 6%, Escobedo Rivas señaló que existe el objetivo de retomar tasas de crecimiento de entre 12% y 14%, con el fin de consolidar a Jalisco como el estado no fronterizo líder en desarrollo y expansión sostenida en el país.

Pilares del crecimiento

Uno de los pilares de esta proyección, abundó el presidente de CMIC, es el Fondo para la Infraestructura Educativa del Estado de Jalisco (FINEDUC), que contempla inversiones por alrededor de 4,000 millones de pesos durante 2026, lo que contribuirá a dinamizar la actividad constructora.

Abundó que el dinamismo del sector estará respaldado, asimismo, por una combinación de iniciativas públicas y privadas; entre ellas, destaca la ejecución del plan carretero sexenal, orientado a garantizar la conectividad estatal; el impulso a proyectos de infraestructura en todas las regiones del estado y el fortalecimiento de espacios de articulación como la Semana Internacional de la Construcción (SICON).

Banco de proyectos

Escobedo Rivas destacó la reciente instalación de la Mesa de Proyectos de Infraestructura del Estado de Jalisco como un punto de inflexión en la planeación sectorial.

Este mecanismo, añadió, busca consolidar un banco de proyectos con visión de corto, mediano y largo plazo.

"Ahí surge una convicción clara de la necesidad de conformar un banco de proyectos que hemos venido impulsando desde hace varias gestiones, que nos permita identificar, estructurar y dar continuidad a las iniciativas prioritarias con una visión de corto, mediano y largo plazo para el estado de Jalisco", enfatizó el dirigente empresarial.

“Hoy más que nunca, Jalisco necesita proyectos bien estructurados y una industria alineada”, puntualizó el empresario.