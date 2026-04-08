Toyota avanza en las ventas de sus híbridos en México

Toyota Motor México logró que el 42% de los vehículos que comercializó durante el primer trimestre sean híbridos electrificados, al sumar 12,556 unidades electrificadas circulando por las calles mexicanas.

Durante los primeros tres meses del año, Toyota comercializó 29,914 unidades, con lo cual demuestra que los híbridos dominan las ventas.

Toyota Motor Sales y Lexus de México iniciaron el 2026 con un objetivo claro: “el futuro de la movilidad en el país es híbrido”.

Al cierre del primer trimestre, ambas marcas no solo consolidaron un crecimiento moderado y sostenido, sino que demostraron que su estrategia de electrificación ha dejado de ser una alternativa para convertirse en el motor principal de su éxito comercial.

A través de 103 puntos de venta en el país, Toyota comercializa 19 modelos satisfaciendo las necesidades del mercado mexicano. En 2025, registró récord de ventas con 126,358 unidades, de las cuales 46,678 correspondieron a vehículos híbridos eléctricos.

En su evolución hacia una empresa de movilidad, Toyota ha sido un actor clave en la apertura del mercado mexicano a la electrificación. Actualmente, ofrece 12 modelos electrificados, como parte de su portafolio de soluciones de movilidad sustentable.

Bajo un cambio de paradigma, la marca japonesa lanzó la nueva generación de la SUV RAV4 HEV (híbrida) y decidió ofrecer este modelo exclusivamente en versiones híbridas eléctricas.

Por su parte, la marca de alta gama del grupo, Lexus, ha llevado la apuesta por la sustentabilidad a un nivel superior. Con 686 unidades vendidas en el trimestre, con la cifra del 77.7% de sus ventas correspondió a modelos híbridos.

“Estos resultados son reflejo de una estrategia clara: crecer con consistencia, poniendo al cliente al centro y adaptándonos a la evolución del mercado”, afirmó Guillermo Díaz, presidente de Toyota Motor Sales y Lexus de México.

Entre los cinco modelos Toyota con mayor volumen de ventas durante el trimestre, que en conjunto concentraron el 57.4% del total, fueron: Hilux, Avanza, Yaris Sedán, Corolla y Tacoma.