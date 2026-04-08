Acecop pide reposicionar los centros comerciales de Puebla con los turistas

Puebla, Pue. Debido a que el 60% de las 3 millones de visitas al mes en centros comerciales son realizadas por turistas, el sector fortalecerá la promoción para ese mercado.

Lo anterior, dijo el director ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla (Acecop), que tiene 74 afiliados, Andrés De La Luz Espinoza. Comentó que en la Semana Santa hubo un incremento de la afluencia en 40%, sobre todo por el paso de vacacionistas que iban al centro o sur del país.

Sostuvo que su sector está enfocado en recuperar el turismo, sobre todo del sur-sureste del país, del cual llega el 70%, de acuerdo a sondeos que realizan.

Explicó que junto con autoridades estatales y municipales de turismo deben promocionar a la entidad para que se posicione como destino de compras.

Recordó que el 70% de los visitantes provienen de estados vecinos como Tlaxcala, Tabasco, Hidalgo, Oaxaca, Morelos, Veracruz y hasta de Querétaro, debido a que se tienen grandes centros comerciales, los cuales representan una segunda opción para conocer después de un atractivo turístico.

“En su momento, la estrategia de promoción consistía en ir a las ciudades principales de los estados vecinos para dar a conocer la oferta en materia de centros comerciales, incluidos restaurantes y hoteles, cuyo plan se debe recuperar”, ahondó.

Mencionó que al identificar que el grueso de clientes es foráneo, entonces hay el reto para el sector de consolidar a Puebla como destino de compras que a su vez representa más derrama económica no solo a tiendas de ropa y electrodomésticos sino a restaurantes, cafeterías y otro tipo de negocios instalados en los centros comerciales.

Altas y bajas en ventas

De La Luz Espinoza reconoció que han tenido altas y bajas en las ventas, producto del flujo de turismo, el cual es importante que se recupere a lo largo del año.

Reconoció que el consumo local da un “respiro” a la actividad económica de los complejos, pero se necesitan más visitas y esas las pueden generar con el turismo proveniente de otros estados.

Indicó que, después de los sitios turísticos que tiene Puebla, los centros comerciales son los segundos en visitar por vacacionistas.