Impulsa Gobierno del EdoMéx Boulevard Teotihuacán–Maquixco con inversión de 56 millones de pesos

El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, ejecuta una de las intervenciones de mayor impacto social y económico en la región: el proyecto Boulevard Teotihuacán–Maquixco, en beneficio de 125 mil mexiquenses de una zona con alto potencial turístico. La obra cuenta con una inversión total de 56 millones de pesos y se desarrolla en dos tramos estratégicos.

En el marco del “2026, Año de las Obras en el EdoMéx”, el proyecto incluye la ampliación de la vialidad, la construcción de pavimento asfáltico y el mejoramiento de la base hidráulica. También integra una ciclopista central, banquetas y guarniciones, lo que fortalece la movilidad segura y ordenada. Estas acciones han generado mil 877 empleos directos e indirectos.

La intervención contribuye a consolidar a Teotihuacán como uno de los principales destinos turísticos del estado. Su objetivo consiste en detonar el desarrollo económico y social mediante mejores condiciones de acceso para visitantes. Además, favorece la instalación de restaurantes, comercios y servicios turísticos, lo que impulsa la actividad económica local y mejora la calidad de vida de la población.