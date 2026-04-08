En entrevista periodística Pablo Gómez, de los más duros lopezobradoristas y titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, anunció que vendrán más reformas electorales, porque no se puede detener la IV-T.

Recordó a Palacio que es un compromiso de campaña y de Presidenta Electa hecha por la titular del Ejecutivo Federal para seguir con las reformas electorales constitucionales y sociales que el país requiere.

Y mandó grosera advertencia: “sería suicidio que Morena, el partido mayoritario fuera perder el rumbo, pues si se detiene un proceso de transformación como el que hemos hecho en México, se hundiría”.

UIF bloqueo de cuentas

La Suprema Corte falló que la Unidad de Inteligencia Financiera podrá bloquear las cuentas de las empresas y ciudadanos, decisión que preocupó hasta a las tres ministras que votaron en contra, quienes dijeron que no está claro cuáles indicios justifican cancelar la presunción de inocencia.

Alega la ministra Lenia Batres que entre 2018 y 2025, la legislación anterior permitió que se desbloquearan 32 mil millones de pesos de recursos en cuentas bloqueadas a empresas y ciudadanos, pero no explica el daño fiscal que puede causar el respeto a los derechos constitucionales.

La decisión deja indefensos a empresas y ciudadanos, pues ellos se enterarán del bloqueo de todos sus recursos depositados en instituciones financieras cuando éstas les hagan saber que ya no pueden disponer de nada y que tienen sólo cinco días para acudir a la IUF a explicar la procedencia lícita de su dinero. Pulsiones autoritarias de “la revolución de las conciencias”.

Credencial universal de Salud

“Cartucheras al cañón, quepan o no quepan” dijo el Gobierno de la República al revivir la idea que por momento parecía que posponía: la del servicio universal de salud que se salta a la torera la constitucional y legal división entre el IMSS y el ISSSTE,

Uno creería que el Gobierno de la República había entendido las críticas a ese proyecto lopezobradorista, por el perjuicio que se haría a los derechohabientes que pagan puntualmente sus cuotas.

Más que preocupante la necedad de un Gobierno que se niega a reconocer que el IMSS y el ISSTE son cruciales para que se mantenga la estabilidad política de la República.

NOTAS EN REMOLINO

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de CDMX, junto con Pablo Vázquez, titular de Seguridad, presentó un informe de cómo se ha progresado en el combate a la extorsión … La gasolina se vende en Estados Unidos a más de 4 dólares el galón. Lo cual hace más barata la que se vende en las ciudades de la frontera norte y podría causar una escasez del lado mexicano por la demanda extraordinaria … La fusión de Volaris y Viva Aerobús les dará control del mercado doméstico y augura posible beneficio pare el AIFA y el aeropuerto Benito Juárez … Se preocupa la SEP por asegurar la conectividad de las escuelas públicas, cuando no saben cuántas tienen electricidad y agua potable … Konrad Adenauer, ícono de la democratización alemana, dejó esta reflexión; “La historia es la suma de todas aquellas cosas que hubieran podido evitarse” …