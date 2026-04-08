Aeropuerto de Cancún movilizó 8 millones de pasajeros en el primer trimestre del año

Cancún, QR. El Aeropuerto Internacional de Cancún movilizó 8 millones de pasajeros durante el primer trimestre del año, lo cual significa que mantiene una tendencia a la baja de 1.9% respecto del año previo.

El reporte mensual de tráfico de pasajeros que elabora el Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) establece que la terminal aérea de Cancún movilizó 5.9 millones de pasajeros internacionales, esto es un alza de 0.2% respecto de 2025.

En tanto, el tráfico doméstico registró una caída, pues entre enero y marzo de 2026, el aeropuerto atendió a 2 millones 121 mil 630 pasajeros nacionales, lo que significó una disminución del 7.3 % frente al mismo periodo del año previo.

La tendencia a la baja en tráfico doméstico viene desde el año pasado, pues la terminal cerró el 2025 con 9.8 millones de pasajeros, es decir, 3.5% a la baja respecto de 2024.

Esto significa que en el primer trimestre del año se ha prácticamente duplicado el diferencial negativo que el aeropuerto ha venido acumulando.

Representantes del sector hotelero como Miriam Cortés Miranda, directora de Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (Acluvaq), consideran que esto es atribuible al elevado costo de los boletos de avión desde el interior de la República hacia Cancún.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que los boletos de avión en México registraron un aumento promedio del 13.2% durante la primera mitad de marzo de 2026, convirtiéndose en uno de los servicios con mayor impacto inflacionario previo a la temporada vacacional. Este incremento superó significativamente la inflación nacional general del 4.63% registrada en el mismo periodo.

La lideresa de Acluvaq confió en que conforme los precios del petróleo se estabilicen y una vez que haya pasado la fiebre por el Mundial de Futbol, el costo de los boletos de avión se normalice.

rrg