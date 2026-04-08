KIA invertirá 10,000 millones de pesos en Mexico durante 2026

Kia México confirmó que invertirá 10,000 millones de pesos durante el 2026 en su planta de Nuevo León, para proyectos de sustentabilidad que contempla la generación de energía limpia y un parque solar, con miras a tener nuevas líneas de producción en el largo plazo.

En Corea del Sur, Young Sam Kim, director ejecutivo de KIA México, dio a conocer la inversión por 600 millones de dólares para la planta de Pesquería, Nuevo León, donde se espera generar más de 300 empleos adicionales.

Esta inversión que se reflejará en una mayor producción y generación de empleos para los neoleoneses, después de 10 años de operaciones de la automotriz.

El gobierno del estado señaló que la inversión de 600 millones de dólares se aplicará en material sostenible, enfocadas a nuevas líneas de autos, paneles solares y plantas tratadoras de agua, más inversiones en proyectos sostenibles.

El Economista consultó a la automotriz en México y afirmó: "Estamos completando en 2026 inversiones por 10,000 millones de pesos, está enfocada principalmente en proyectos de sustentabilidad y eficiencia operativa, incluyendo el desarrollo de infraestructura de generación de energía limpia, como un parque solar, así como una planta de tratamiento de agua que optimizará el uso responsable de este recurso".

Mencionó que "en Kia México estamos comprometidos con el desarrollo de nuestras operaciones en el país, y con seguir fortaleciendo nuestra planta en Nuevo León".

En febrero pasado, Horacio Chávez, director general de Kia México, informó a este medio que la automotriz coreana, al cumplir una década en nuestro país, daría un salto a la era de la electrificación en México. "No solo tendremos la electrificación, queremos seguir creciendo en términos de producción, en términos de exportación y seguir mejorando nuestra calidad, que ya es una de las mejores del país. Además de seguir brindando a los clientes mejores experiencias con los distribuidores a través de nuevas tecnologías".

KIA Motors México ha tenido un gran desempeño, al colocarse en el sitio 5 del top 10 de ventas automotrices en nuestro país, además de mantener crecimiento en la comercialización mensual.

“Como parte de la visión de Kia a largo plazo, estamos trabajando en el fortalecimiento de nuestras líneas de producción para responder a las tendencias globales de la industria”, respondió Kia México.

Como parte de este ambicioso plan, la compañía desarrollará entre otras cosas un parque solar que contribuirá significativamente a la generación de energía limpia, así como una planta de tratamiento de agua que permitirá optimizar el uso responsable de este recurso, alineándose con los más altos estándares ambientales a nivel global. Para KIA, "el futuro en México es prometedor y es emocionante", pues iniciamos una nueva etapa en el mercado mexicano, afirmó el directivo de Kia en nuestro país.