Gasolina Premium, hasta 5 pesos más cara que la regular

El precio de la gasolina Premium es hasta 5 pesos más caro que el de la gasolina Magna en estados como Jalisco y Nuevo León, más del doble de la brecha que había antes de que la gasolina roja se disparara de precio por la guerra en Irán.

El precio promedio a nivel nacional de la gasolina Magna este miércoles 8 de abril era de 23.70 pesos por litro, según datos de la consultora PETROIntelligence.

Mientras que el de la gasolina Premium era de 28.28 pesos por litro, es decir, 4.58 pesos más cara que la Magna.

Eso significa que cargar 40 litros de Premium le sale en promedio 183 pesos o 19% más caro a los automovilistas que si cargan Magna.

Sin embargo, en estados como Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Sonora y Baja California, el litro de gasolina Premium era 5 pesos más caro que el de la Magna.

Antes de que iniciara la guerra en Irán y de que el precio de la gasolina Premium se disparara 10%, la brecha entre la Magna y la Premium (ésta última siempre siendo más cara por su mayor octanaje) era de sólo 2.14 pesos.

Y es que si bien el precio de la gasolina Magna igualmente se ha visto impactado al alza por el repunte de los precios del petróleo, ha subido menos desde el inicio del conflicto (0.62%) gracias al pacto voluntario vigente desde hace más de un año para estabilizar su precio por debajo de los 24 pesos por litro.

Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum recomendó que ante el elevado precio de la gasolina Premium, que en algunos estados supera los 29 pesos por litro, los automovilistas “pueden cargar (gasolina) Magna”.

Suele bajar consumo de Premium cuando suben precios

El director general de PETROIntelligence, Alejandro Montúfar, aseguró que es normal que cuando hay incrementos de precios considerables, algunos consumidores de gasolina Premium sustituyan su consumo por gasolina Magna.

Montúfar explicó que la gasolina Premium es más cara que la Magna por el mayor octanaje que tiene, lo cual resulta en un mejor desempeño del motor, un menor desgaste del mismo y un menor consumo de combustible.

“La sensibilidad al incremento de precios del consumidor de gasolina Premium es menor en términos generales porque suele tener un poder adquisitivo mayor”, explicó Montúfar. “Aunque dentro de los consumidores de Premium hay algunos cuya sensibilidad es mayor”.

Por otro lado, el director de PETROIntelligence aseguró que si bien algunos automovilistas sí pueden sustituir su consumo de gasolina Premium por Magna para economizar, existen algunos vehículos que tienen como requisito de fábrica utilizar gasolina Premium.

¿Por qué se le da menos estímulo a la Premium?

Históricamente, la gasolina Premium recibe menos estímulo fiscal que la gasolina Magna y ahora que el gobierno restableció los apoyos por el incremento de precios a raíz de la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, no ha sido la excepción.

Esa es una de las razones por las cuales la gasolina Premium ha subido más de precio en las últimas semanas que la Magna e incluso que el diésel, que ha subido 9% desde que empezó la guerra en Irán.

Montúfar explicó que el gobierno federal suele dar menor estímulo fiscal a la gasolina Premium debido a que ésta suele ser consumida por quienes tienen un mayor poder adquisitivo y a que, por lo mismo, es la que menos se consume.

En 2025, de los 61,989 millones de litros de combustibles fósiles consumidos en México, el 19% fueron de gasolina Premium, el 24% de diésel y el 57% de gasolina regular o Magna.