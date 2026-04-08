Isaac del Toro enfrenta dolor y resiliencia en su conquista del 2026

La caída de Isaac del Toro en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco dolió a más de una persona y al plan de conquista 2026 del UAE Team Emirates-XRG. Se trataba del día 3 de seis etapas de competencia, en la que el mexicano buscaba escalar a la superficie de la clasificación general (octavo en la contrarreloj inaugural). De un día para otro, se encendieron las alarmas sobre su estado físico.

El mexicano estuvo dentro de una colisión múltiple en la ruta. No es habitual ver a Isaac quejarse de dolor, no es una imagen que se asocie con él. Sin embargo, justo en el momento de su caída, dejó la bicicleta, se levantó de inmediato, dio unos pasos cojeando, se tocó las piernas, la cadera. Pese a todo, se montó de nuevo a la bicicleta, pedaleó unos metros más hasta que paró y permitió que su equipo médico comenzara a auxiliarle. Se quitó el casco, se puso gafas oscuras y se subió al auto.

Isaac siempre se mostró independiente, caminando por su cuenta lo más posible antes de aceptar la asistencia.

Faltaban 85 kilómetros para el final de la tercera etapa, de 152,8 kilómetros, con salida y llegada en Basauri.

El director médico del equipo, el Dr. Adrian Rotunno, avisó en las redes sociales del equipo: “Lamentablemente sufrió una caída en la etapa 3 y se vio obligado a abandonar. Presenta un desgarro muscular en el muslo derecho y varias abrasiones. Se someterá a exámenes adicionales por precaución bajo la supervisión del personal médico del equipo”.

Tras ganar el UAE Tour y la Tirreno-Adriático, y subir al podio en la Strade Bianche junto a su compañero Tadej Pogačar, se esperaba que Del Toro luchara por la clasificación general.

Sin embargo, la Izulia País Vasco no fue su ruta. En la etapa anterior (2) terminó a 51 segundos del líder francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM).

En la agenda, Del Toro tiene previsto competir en la Amstel Gold Race y en el resto de las Clásicas de las Ardenas antes de descansar para su debut en el Tour de Francia (4 julio). A los 22 años es considerado uno de los ciclistas más prometedores de la nueva generación tras su segundo puesto en el Giro de Italia 2025.

Hasta el momento, no hay información disponible sobre cuándo podrá volver a competir tras su abandono en Itzulia.