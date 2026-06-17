CRT exige 86 millones de dólares a AT&T para conservar espectro clave en CDMX hasta el 2047

AT&T consiguió el visto bueno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para retener la posesión de diversas concesiones de espectro en la banda de 800 MHz y de los 850 MHz en cinco de las nueve regiones celulares en que está repartido el país, sobre todo para operar por otros veinte años sobre el populoso y muy lucrativo mercado del Valle de México.

A cambio, la autoridad requiere que AT&T abone 1,472 millones 984,339.58 pesos o su equivalente de 85.57 millones de dólares al Estado mexicano en la última semana de agosto próximo.

Pero antes, en la semana del 15 de julio, AT&T deberá notificar a la CRT si está o no conforme con las nuevas condiciones de sus títulos de concesión de espectro, para que, a partir de la decisión de la compañía, el regulador actúe sobre el futuro de esas licencias.

En el desagregado, la CRT pidió 20 millones 417,193.30 pesos por la retención del espectro en manos de AT&T en diversas localidades de menor relevancia económica de los estados de Jalisco, Nuevo León, Puebla, Tlaxcala y Guanajuato.

Para el caso de la región 9, comprendida por los estados de México, Morelos, Hidalgo y la Ciudad de México, la autoridad fijó una contraprestación de 1,452 millones 567,146.28 pesos, unos 85 millones de dólares.

Las renovaciones de estas concesiones de bandas radioeléctricas conseguidas por AT&T son las primeras en la historia de la CRT como nuevo regulador de telecomunicaciones y también son previas a los tres procesos licitatorios para adjudicar espectro 5G que la misma Comisión perfila para el resto del 2026, una de ellos para servicios de banda ancha móvil y que se nutrirá también de la determinación final de AT&T con este espectro en particular.

AT&T es hoy la compañía del segmento móvil que más carga contra el espectro caro de México, un costo económico que representa el 17% de sus ingresos totales anuales y lo que decida con la determinación de la CRT incidirá en sus planes de negocio, por ejemplo, quien luego sería su nuevo cliente mayorista: OXIO

A modo de ejemplo, abonar 86 millones de dólares por estas concesiones en particular en las bandas de los 800 y 850 MHz, significará para AT&T erogar un dinero equivalente al 8% de sus ingresos totales del primer trimestre de 2026.

Si en agosto la compañía abona la cuota fijada por la CRT, mantendrá la titularidad de esas franjas radioeléctricas hasta los años 2046 y 2047, según cada caso en particular.

Se trata de los trozos que van de los 824-849 MHz, también en los 869-894 MHz; y también en los 825-835/870-880 MHz y los 824-825/869-870 MHz.

Lo relevante de este caso, no es la vigencia que logra AT&T con ese espectro, sino lo que puede crear con el resto de su negocio de cara a los nuevos procesos productivos que permiten tecnologías como el 5G, el IoT y la nube.

Si originalmente estas bandas fueron utilizadas para servicios 2G y 3G, hoy se despliegan para 4G LTE y 5G, para garantizar coberturas más estables.

Y por su propiedad técnica, ofrecen una señal más sólida dentro de edificios y sótanos, mientras que en zonas rurales su cobertura alcanza una mayor radio de distancia, ideal para conectar a los mexicanos lejos de Internet, o para desarrollar productos telecom para el agro.

“La banda 800 MHz tiene largo alcance y muy buena penetración en comparación con las bandas más altas. Es una banda muy madura, por lo que prácticamente todos los dispositivos captan su señal. Tiene las ventajas de largo alcance y penetración en edificios”, dijo Guillermo Solomon, director de tecnología, medios y telecomunicaciones para Hispanoamérica de Deloitte.