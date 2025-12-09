Industria cárnica insta al gobierno federal a reconsiderar condiciones del Pacic

La industria cárnica de México pidió al gobierno de Claudia Sheinbaum reconsiderar las nuevas condiciones del Paquete contra la Inflación y Carestía (Pacic) que plantean cupos de importación de carne, y en su caso mantener el libre comercio, en especial con Brasil.

Macarena Hernández, directora general del Consejo Mexicano de la Carne (CoMeCarne) dijo que es necesario reconsiderar aspectos del Pacic para normalizar el mercado ante los incrementos de precios que han presentado en la cadena cárnica de res de hasta 18% y por encima de la inflación y el salario mínimo.

Precisó que el costo de la carne desde Brasil es 23% menor respecto a los cortes de Estados Unidos, lo que ayudará a reducir el precio en el mercado mexicano.

Advirtió que el caso de gusano barrenador alterará la producción de carne de res en el país, de modo que es necesario que se pacten acuerdos complementarios para liberar los productos.