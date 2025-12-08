Ganaderos acuerdan con Agricultura reforzar acciones contra el gusano barrenador

La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) acordó con las autoridades de agricultura reforzar las acciones para contener el avance de la plaga del gusano barrenador del ganado en México, así como modernizar puntos de verificación y disponibilidad de personal técnico calificado.

A través de una carta compromiso entre Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la CNOG respalda y se corresponsabiliza a la publicación del nuevo Acuerdo del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal que actualiza todos los compromisos y acciones que ya se venían realizando, principalmente en cuanto a requisitos de movilización del ganado en México.

Dentro de estos acuerdos se encuentra el plan de Acción Conjunta entre México y Estados Unidos para trazar los compromisos de colaboración de lucha contra el avance del Gusano Barrenador que permitan en corto plazo reaperturar la exportación de ganado bovino en pie, contener el avance de la plaga y eventualmente en un mediano plazo, lograr su erradicación.

Ante la emergencia nacional, el presidente de la CNOG, Homero García de la Llata pidió la colaboración y seriedad de los grupos ganaderos del país, para inhibir y denunciar las acciones de unos cuantos que ponen en riesgo el Hato Nacional y que obligarían a la Autoridad a establecer mecanismos más férreos de control que terminarían por perjudicar la Rentabilidad de todo el sector.

La CNOG informó a las agremiadas ganaderas que se solicitó a las autoridades la solidaridad de las engordas del centro y norte del país para adquirir a precios justos el Censo realizado de oferta de los Estados Fronterizos, y que en estos momentos asciende a más de 400,000 cabezas de ganado exportable que está disponible para las engordas nacionales.

“La autoridad y los ganaderos organizados de México hemos acordado para seguir conteniendo el avance de la plaga del gusano barrenador del ganado en México”, por lo que destacó el convenio de esquema de colaboración con Senasica-CNOG para el cumplimiento de protocolos preventivos para el gusano en la movilización animal.

También se informó sobre la acreditación del personal técnico suficiente para operación de Centros de Acopio autorizados por Senasica en el sur sureste del país para nuestras Uniones y Asociaciones ganaderas locales.

“Con la Modernización del Punto de Verificación e Inspección Federal de Cosamaloapan, Veracruz, se fortalecerá la segunda barrera zoosanitaria establecida por el DINESA y apoyará a desfogar tránsito de ganado bovino del Sur Sureste del país”, expuso.

En tanto sigue vigente las recientes disposiciones temporales, respecto a la restricción de movilización de zona afectada a engordas acreditadas del estado de Nuevo León, mismas que han presentado 3 casos de miasis y que representan un gran riesgo para la posible reapertura de las exportaciones de ganado a Estados Unidos.