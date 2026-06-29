Lluvias en Puebla sacarán a relucir daños en carreteras; es necesario invertir 20,000 millones: Cicepac

Puebla, Pue. Con la temporada de lluvias, las cuales serán más constantes en este mes, saldrán a relucir problemas estructurales de carreteras y daños en la cinta asfáltica se acrecentarán, por lo que se requiere hacer un diagnóstico para atender las zonas consideradas “focos rojos” y que se encuentran en las sierras Norte y Negra. Sin embargo, se debe tener una inversión de 20,000 millones de pesos para acciones de rehabilitación.

Así lo consideró el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla A.C. (Cicepac), Alejandro Muñoz Muratalla, quien dijo que hay carreteras estatales que no reciben mantenimiento desde hace 15 años; es decir, autoridades locales se olvidaron de atenderlas.

Estimó que hay 11,000 kilómetros que se requieren atender de manera oportuna con un programa integral a largo plazo, ya que es difícil resolver la situación en un sexenio.

Indicó que no hay presupuesto que alcance, pero sí determinar un programa integral a largo plazo, para no malgastar recursos cada año.

Las lluvias, el desgaste en los cimientos y el hecho de que algunas carreteras se hicieron cuando aún no se tenían las exigencias de calidad y estudios de suelo que existen en la actualidad, son algunos factores que observaron por el colegio.

Mayor especialización

Muñoz Muratalla comentó que hacer un tramo carretero implica mayor especialización para darle durabilidad a la obra, considerando las condiciones de suelo y clima.

“Los constructores e ingenieros con especialización deben hacer un trabajo conjunto para garantizar que la inversión sea efectiva y no se deba invertir cada año en arreglar lo mismo”, reiteró.

Mencionó que las empresas locales tienen capacidad para obras complejas, por lo que un proyecto de rehabilitación puede involucrar hasta cinco, lo que implica inversión y generación de empleos.

Confió en que las lluvias sean benévolas en este año y no generen estragos como el año pasado en las zonas serranas del estado, donde se realizan obras de reconstrucción.

No obstante, dijo que se deben hacer mejores acciones para prevenir daños, sobre todo estructurales, ya que pueden ser menos con un mejor uso de los recursos materiales y tecnológicos.