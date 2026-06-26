SICT busca asesoría para concesiones carreteras

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Dirección General de Desarrollo Carretero (DGDC) invitó a cuatro empresas consultoras a participar en un proceso para elegir a quien le preste el servicio de análisis, revisión y dictaminación de nuevos títulos de concesión, modificaciones a los títulos vigentes, así como los demás actos y determinaciones relacionados con infraestructura concesionada para proyectos de inversión a largo plazo en autopistas federales.

Dicho apoyo es de carácter urgente, toda vez que están en proceso de ser licitados los primeros proyectos de inversión mixta del actual gobierno federal, entre ellos el C-MRO (construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación) Corredor del Golfo de México.

Las firmas invitadas fueron: BHMS Consultores y Asociados, Infraestructura Pública y Privada, Studio Quattordici y Vázquez Nava Consultores y Abogados. Sin embargo, solamente las tres primeras manifestaron interés en el proceso.

“Las reformas recientes al marco jurídico en materia de obras públicas, servicios relacionados con las mismas, contratación pública, mejora regulatoria, digitalización de procedimientos, transparencia, responsabilidades administrativas y control gubernamental exigen que los documentos, criterios y actuaciones institucionales se encuentren alineados a la normatividad vigente para el ejercicio 2026. En ese contexto, se requiere contratar los servicios especializados”, se explicó.

El proceso de contratación fue iniciado el pasado 12 de junio y la recepción y apertura de proposiciones se fijó para el 24 de junio, sin embargo, la nueva fecha quedó definida para este lunes 29 de junio a las 10:00 horas.