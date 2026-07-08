Retorno de bonos del Tesoro tocan máximos de varias semanas

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron el miércoles hasta máximos de varias semanas, luego de que el presidente Donald Trump afirmara que, en su opinión, el memorando de entendimiento con Irán había llegado a su fin, lo que provocó un fuerte repunte de los precios del petróleo y un retroceso generalizado de las acciones.

El retorno de referencia a 10 años alcanzó un máximo de siete semanas del 4.597% más temprano en la sesión, y subió de 3.8 puntos básicos al 4.567 por ciento. La rentabilidad a 30 años también alcanzó su mayor nivel en siete semanas, cerrando con un alza de 2.4 pb al 5.067 por ciento. El aumento de los rendimientos implica una caída de los precios.

En el extremo corto de la curva, el rendimiento a 2 años, el plazo más sensible a las expectativas del mercado respecto a los movimientos de las tasas de interés de la Reserva Federal, tocó a máximos de dos semanas del 4.235 por ciento. Al cierre, se situaba en 4.202%, con un alza de 3.9 puntos básicos.

Sin embargo, los retornos moderaron su alza tras una subasta satisfactoria de bonos a 10 años de Estados Unidos, en la que los operadores primarios adquirieron el volumen más bajo de oferta desde enero, según BMO Capital. Esto es señal de un sólido interés por el bono de referencia.

Los rendimientos también retrocedieron desde sus máximos después de que las minutas de la última reunión de la Fed no mostraran ninguna urgencia por subir las tasas.

No obstante, los inversionistas se centraron cada vez más en los acontecimientos en Irán, que eclipsaron las noticias económicas y bursátiles del día.

Cuando se le preguntó, antes de una cumbre de la OTAN en Turquía, si el memorando de entendimiento del mes pasado para poner fin a la guerra había quedado sin efecto, Trump respondió: “En mi opinión, creo que se ha terminado. No quiero tratar con ellos”.

Estos comentarios se produjeron después de que la Guardia Revolucionaria de Irán afirmara que el miércoles había atacado instalaciones militares estadounidenses en Baréin y Kuwait, tras la oleada de ataques lanzados por Estados Unidos contra Irán en respuesta a los ataques a petroleros en el Estrecho de Ormuz.

Washington también revocó una licencia que permitía a Irán vender petróleo en el mercado internacional.