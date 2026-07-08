La soya y el maíz bajan desde máximos de un mes

Los futuros de la soya y el maíz estadounidenses bajaron el miércoles, retrocediendo desde máximos de la sesión y de más de un mes, ya que las previsiones meteorológicas mostraban menos calor del que se había temido en el Medio Oeste según los modelos anteriores, lo que alivió la preocupación por el estrés de los cultivos, dijeron analistas.

Los operadores del mercado también estaban recogiendo ganancias después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó la venta privada de 472,000 toneladas métricas de soya estadounidense a China.

Los rumores sobre este tipo de negocios llevaban días circulando. Reuters informó de que la empresa estatal china de comercio de cereales COFCO compró al menos 10 cargamentos, es decir, unas 600,000 toneladas, de soja estadounidense esta semana.

La operación ha avivado las expectativas de que Pekín pueda comprar 25 millones de toneladas métricas de soya estadounidense al año, tal y como anunció Washington en el marco de una tregua comercial entre las dos mayores economías del mundo.

El contrato de soya para noviembre de la Bolsa de Chicago bajó 6 centavos, a 11.9175 dólares por bushel, retrocediendo desde 12.04 dólares, el máximo desde el 20 de mayo.

El contrato de maíz de diciembre cayó 8 centavos, a 4.5625 dólares por bushel, tras haber subido a 4.6575 dólares, su máximo desde el 3 de junio.

El trigo siguió la tendencia bajista del maíz y la soya, y el contrato de referencia de septiembre perdió 10 centavos, a 6.085 dólares por bushel, retrocediendo desde un máximo de un mes de 6.27 dólares.

La situación meteorológica en Estados Unidos siguió acaparando la atención, ya que los cultivos de maíz en el corazón del Medio Oeste comienzan este mes su fase clave de polinización. Según los analistas, las previsiones actualizadas parecían menos amenazantes.

Los futuros de cereales ignoraron en gran medida el impulso proporcionado por la subida de los futuros del petróleo, que se dispararon aproximadamente 5% el miércoles, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el memorándum de entendimiento para poner fin a la guerra con Irán había “terminado”.