Gruma analiza aumentar importaciones de maíz de EU para mitigar efecto por precios más altos

Gruma, uno de los principales productores de harina de maíz, analiza aumentar sus importaciones de maíz desde Estados Unidos hacia México para mitigar el efecto de los precios más altos del grano en el mercado local, debido a la prima que se paga por efecto de la oferta y la demanda.

“Lo que estamos tratando de hacer es probablemente mitigar este aumento en los costos para comenzar a importar más maíz no transgénico de Estados Unidos porque después de la prima que se aplica por la oferta y demanda en México tiende a ser más barato que el maíz que estamos comprando localmente”, dijo el director de Finanzas de Gruma, Raúl Cavazos.

En conferencia con analistas, con motivo de la presentación del reporte financiero del tercer trimestre del año, recalcó que de ser necesario, optarán por ese camino.

Puntualizó que los precios del maíz en México están sujetos a dinámicas internacionales, pero la prima local que se paga por la oferta y demanda, provoca mayores precios que en el mercado estadounidense.

Aunque no mencionó el monto de dicha prima.

“Eso es algo que está fuera de nuestro control, obviamente, pero es algo que estamos tratando de mitigar en el futuro”, explicó.

También estudian cuánto maíz podrían importar para mitigar ese costo en los próximos trimestres.

Agregó que, entre otras medidas que están evaluando para que la prima sea un poco más baja que la actual, está negociar el suministro de maíz con productores locales en México.

“Esa prima que estamos pagando hoy siempre ha existido. Es solo una cuestión de fundamentos de precios del maíz y dinámicas que están ocurriendo en México, así que tiende a variar”, aclaró.

El directivo recordó que contratan coberturas para protegerse de las fluctuaciones de los precios del grano, su principal materia prima. Los contratos en Estados Unidos son a un año, mientras que en México se negocian a seis meses.