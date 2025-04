Aranceles de EU impactaran marginalmente operaciones de Gruma

Gruma, una de las mayores productoras de harina de maíz a nivel mundial, descartó que los aranceles impuestos a las importaciones mexicanas por parte de Estados Unidos impacten significativamente sus operaciones y estimó que solo el 1% de sus ventas podría verse afectada, en el peor escenario.

“Tenemos productos que llegan a Estados Unidos, por supuesto, pero no es algo realmente significativo. De todos los escenarios que hemos analizado, probablemente el 1% de las ventas consolidadas estaría en una situación desfavorable por los aranceles, pero realmente no creemos que se llegue a eso”, comentó el director de Finanzas de Gruma, Raúl Cabazos Morales.

En conferencia telefónica con analistas, luego de reportar sus resultados financieros del primer trimestre de 2025, el directivo destacó que su presencia global y diversificación geográfica los protegen ante escenarios de "incertidumbre económica".

Agregó que este año han cambiado los fundamentos y la dinámica del mercado, mientras las perspectivas de la economía estadounidense son inciertas, así como sus posibles efectos en el comercio mundial y en el comportamiento de los consumidores.

Durante la llamada, directivos de la empresa explicaron que los consumidores estadounidenses son más selectivos que hace un año, a pesar de ello, la línea "Better for You" ha sido el principal motor de ventas en el canal minorista.

“El debilitamiento de la confianza del consumidor y la incertidumbre en las perspectivas económicas ha impulsado aún más la selectividad del consumidor”, recalcaron.

En Estados Unidos, el 80% de las operaciones de Gruma están enfocadas en el comercio minorista y el 20% en el canal de la restauración (restaurantes, servicios de alimentos, entre otros).

Gruma reportó que el volumen de ventas en el mercado estadounidense disminuyó 2%, a 383,000 toneladas métricas en el primer trimestre del año contra igual lapso del 2024, debido a que la confianza de los consumidores está reflejando las presiones inflacionarias y la posibilidad de una perspectiva económica más débil.

Estabilidad en el precio de maíz

La administración de Gruma explicó que después de que ha observado cierta estabilidad en los precios del maíz, no tienen una visión clara sobre si este ciclo de precios ha tocado fondo.

“En este momento, no tenemos una perspectiva clara sobre los precios. Obviamente, depende al 100% de lo que hagan y de cómo se encuentre el mercado en un momento determinado”, dijo el director de Finanzas de la productora de harina de maíz.

Resaltó que los informes apuntan a una posible cosecha seca con menores rendimientos, por lo que aún están evaluando cómo esto podría impactar los precios del grano.

En cuanto a la estrategia de coberturas financieras para 2026, aclaró que aún no han comenzado a cubrir precios. “Vale la pena esperar un poco a ver cómo evoluciona la cosecha en noviembre para que empecemos a elaborar estrategias o a cubrir riesgos o no”, añadió.