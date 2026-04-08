El valor del comercio mundial creció 7.5% en 2025: UNCTAD

El valor del comercio mundial creció a una tasa interanual de 7.5% en 2025, a unos 35 billones de dólares, informó la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

En términos absolutos, esta alza equivale a 2.5 billones de dólares aproximadamente en comparación con 2024.

Mientras que los bienes representan alrededor de 1.8 billones de dólares de ese aumento (un crecimiento de 7%), los servicios contribuyeron con aproximadamente 700,000 millones de dólares (un avance de 8 por ciento).

La expansión del comercio se vio impulsada por las economías en desarrollo del este de Asia y África, así como por el sólido comercio Sur-Sur.

Si bien el alza del comercio se mantuvo sólida en el primer trimestre de 2026, la UNCTAD espera que el comercio mundial se desacelere durante el resto del año.

“Es probable que el conflicto en Oriente Medio y las interrupciones en el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz exacerben las presiones inflacionarias que pesan sobre una economía mundial ya afectada por tensiones geopolíticas, cambios en las políticas y un margen fiscal limitado en muchos países”, proyectó el organismo.

El aumento de los costos energéticos, sumado a los mayores costos comerciales derivados de los aranceles, los cambios regulatorios y la erosión de las normas comerciales, ensombrece aún más las perspectivas.

Si bien la demanda mundial de bienes relacionados con la Inteligencia Artificial y algunos mercados y sectores impulsados por el consumidor, como las tecnologías digitales y las industrias verdes, se mantiene muy fuerte y podría respaldar el comercio mundial, la UNCTAD consideró como improbable que estos factores compensen los desafíos geoeconómicos actuales y las crecientes fricciones comerciales.

Como aspecto positivo, la UNCTAD indicó que el sentimiento comercial en muchas regiones en desarrollo sigue siendo favorable en general, lo que respalda los compromisos con la apertura y la inversión en el comercio transfronterizo.

“Esto podría contribuir a expandir el comercio intrarregional y Sur-Sur. Sin embargo, en general, las perspectivas para los próximos trimestres apuntan a un crecimiento más lento del comercio mundial, con riesgos que se inclinan a la baja en comparación con el sólido desempeño observado en 2025”, agregó.

Hasta el último corte estadístico, el crecimiento del comercio mundial se mantuvo sólido en el cuarto trimestre de 2025, con un aumento de aproximadamente 2% intertrimestral.

Tanto los bienes como los servicios contribuyeron a este crecimiento: los bienes aumentaron 1.7% y los servicios casi 3 por ciento.

Las previsiones de la UNCTAD indican que esta tendencia positiva continuó en el primer trimestre de 2026, con un crecimiento previsto de 2.5% para los bienes y de 2% para los servicios, respectivamente, en comparación con el trimestre anterior.

En los últimos cuatro trimestres, el crecimiento del comercio fue fuerte, lo que refleja una expansión persistente en lugar de fluctuaciones a corto plazo. Sin embargo, el crecimiento de los servicios se ha ralentizado en los últimos cuatro trimestres. Estos resultados positivos se ven afectados por las consecuencias macroeconómicas del conflicto en curso en Oriente Medio