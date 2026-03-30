Negociaciones de la OMC acaban en punto muerto tras la falta de acuerdo entre Brasil y EU

Las negociaciones ⁠de la Organización Mundial del Comercio (OMC) terminaron en punto muerto este lunes por la mañana, después de que Brasil bloqueara una propuesta ⁠de Estados Unidos y otros países para prorrogar la moratoria sobre los aranceles aduaneros aplicables a los envíos electrónicos, lo que supuso un nuevo revés para este organismo comercial, ya de por sí en dificultades.

La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, dijo que la moratoria sobre el comercio ⁠electrónico había expirado, lo que significa que los países ⁠podrían aplicar aranceles a productos electrónicos como las descargas digitales y el streaming. Sin embargo, señaló que la OMC esperaba poder restablecer la moratoria y que Brasil y Estados Unidos estaban tratando de llegar a un acuerdo al respecto.

"Necesitan más tiempo y aquí no lo teníamos", dijo.

Las expectativas eran bajas de cara a la reunión, pero el hecho de que ni siquiera se llegara a un acuerdo para prorrogar la moratoria sobre el comercio electrónico supuso un grave revés para la OMC, que ha tenido dificultades para mantener su relevancia a medida que los países la eluden cada vez más.

Las maratonianas negociaciones de la reunión en Camerún sí lograron avances en la elaboración de un plan para una reforma más amplia de la organización, aunque los acuerdos aún están pendientes.

Las negociaciones de la OMC continuarán en Ginebra, dijo el presidente de la conferencia, el ministro de Comercio de Camerún, Luc Magloire Mbarga Atangana. Se espera que tengan lugar en mayo, según representantes de la OMC.

El hecho de no haber alcanzado una decisión colectiva en Yaundé supuso un "importante revés para el comercio mundial", dijo el secretario de Comercio y Empresa de Reino Unido, Peter Kyle.

Las negociaciones se consideraban una prueba de la relevancia de la OMC tras un año de turbulencias comerciales y graves perturbaciones debido a la guerra de Irán. Sin embargo, los ministros no pudieron ponerse de acuerdo para prorrogar la moratoria más de dos años tras las objeciones de Brasil, según diplomáticos.

EU quería una prórroga permanente

Diplomáticos trabajaron durante todo el domingo para salvar las diferencias entre Brasil, que inicialmente había solicitado una prórroga de dos años, y EU, que quería una prórroga permanente, redactando una propuesta de prórroga de cuatro años con un período de transición de un año, que concluiría en 2031.

Posteriormente, Brasil propuso una prórroga de cuatro años, con una cláusula de revisión a mitad de camino, pero esta no recibió apoyo, dijeron diplomáticos a Reuters.

Los países ⁠en desarrollo se han opuesto a una prórroga prolongada, argumentando que la moratoria les ⁠priva de posibles ingresos fiscales que podrían reinvertir en sus países.

Un ⁠responsable estadounidense dijo que Brasil se había opuesto a un "documento de consenso casi total", y añadió: "No es Estados Unidos contra Brasil. Es Brasil y Turquía contra 164 miembros".

Por ⁠su parte, un diplomático brasileño dijo que "Estados Unidos quería el cielo", y que Brasil quería ser prudente al renovar la moratoria sólo por dos años, como en anteriores conferencias ministeriales, dados los rápidos cambios en el comercio digital.

Otro diplomático presente señaló que el representante comercial de EU, Jamieson Greer, hizo que los delegados se sintieran "incómodos" al que "habría consecuencias" si EU no conseguía una prórroga de la moratoria a largo plazo.

Líderes empresariales lamentaron el resultado de las negociaciones, y el secretario general de la Cámara de Comercio Internacional, John Denton, dijo que era "especialmente preocupante en un momento de verdadera tensión para la economía mundial".

John Bescec, director de asuntos aduaneros y comerciales de Microsoft, dijo: "Las empresas esperábamos más certeza y previsibilidad. (...) En cambio, obtuvimos exactamente lo contrario".

Lograr un acuerdo sobre ⁠la moratoria del comercio electrónico se consideraba clave para garantizar el apoyo de EU a la OMC, país que, bajo la presidencia de Donald Trump, se ha retirado de las instituciones multilaterales mundiales.