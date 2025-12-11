Grandes farmacias inician aplicación de vacuna actualizada vs Covid-19 de Pfizer: ¿Cuánto cuesta?

La vacuna actualizada contra la Covid-19 comenzó a aplicarse en las principales cadenas de farmacias del país, con precios que van de 798 a 949 pesos, después de que se retrasó su abasto, ya que inicialmente se anunció que empezaría a venderse en octubre.

“La prevención hoy es más importante que nunca. Una vacuna a tiempo, ayuda a prevenir el contagio y evitar complicaciones”, comentó el director de Operaciones de Farmacias del Ahorro, Gabriel Zavala Barrera, tras confirmar que tienen el biológico disponible en diferentes puntos del país.

Recordó a la población que su aplicación debe realizarse únicamente por personal médico capacitado, debido a los protocolos de cadena de frío y manejo especializado que garantizan la efectividad del biológico.

Además, de Farmacias del Ahorro, donde el precio de la vacuna de la farmacéutica Pfizer es de 949 pesos, en Farmacias Guadalajara se comercializa en 945 pesos, de acuerdo con las llamadas realizadas a sus unidades de atención a clientes.

Mientras que en Farmacias San Pablo, la vacuna tiene un precio de 798 pesos y comenzó a estar disponible desde esta semana.

De acuerdo con personal del call center de la cadena de farmacias, se recomienda llamar previamente para confirmar en qué sucursal cercana se aplica el biológico, ya que generalmente se administra en los consultorios adyacentes a las farmacias.

Farmacias del Ahorro sugirió, a través de un boletín, agendar citas a través de su aplicación digital o vía WhatsApp.

Cada año, esta cadena de farmacias aplica más de 150,000 vacunas para prevenir el Covid-19 y la influenza.

La farmacéutica Pfizer informó esta semana que la vacuna anti Covid, que se aplica en esta temporada invernal, es la versión más actualizada que protege contra la variante LP.8.1.

Aseguró que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó la comercialización de este biológico. ‎