Vacuna actualizada vs Covid-19 de Pfizer ya está disponible en farmacias y hospitales privados de México

La farmacéutica Pfizer anunció que la vacuna actualizada contra Covid-19 ya está a la venta en canales privados, que incluyen cadenas de farmacias, hospitales privados y entre médicos vacunadores.

Destacó, en un comunicado, que el precio de la vacuna será determinado por los distribuidores autorizados.

Recordó que el biológico es la versión más actualizada que protege contra la variante LP.8.1 que circula actualmente, misma que está aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Añadió que dicha vacuna ya se aplica de forma gratuita en el sector público. Esto desde la segunda semana de octubre.

“Sin duda, la existencia de un biológico de última generación, tanto en el mercado privado como público, habla del avance científico y de los mecanismos de colaboración exitosos entre la iniciativa privada y las autoridades”, comentó el presidente y director general de Pfizer México, Juan Luis Morell.

En este sentido, reconoció el “enorme trabajo” de la Secretaría de Salud, encabezada por David Kershenobich, así como de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), dirigida por la Dra. Armida Zúñiga Estrada, que ha permitido facilitar el acceso de la vacuna contra Covid a la población.

La disponibilidad de la vacuna actualizada es relevante, ya que la población la ha venido demandando sin poder acceder a ella a través de farmacias u hospitales privados.

La vacuna actualizada contra Covid-19 se esperaba en el canal privado desde octubre; pero a principios de noviembre Pfizer informó que no estaba disponible porque la Cofepris aún no había liberado los lotes correspondientes.

Aunque la farmacéutica aclaró que el biológico está disponible en el sector público desde octubre pasado.

Por su parte, la Cofepris explicó, a mediados de noviembre, que no se habían liberado los lotes debido a que Pfizer no había entregado la documentación necesaria para autorizar su venta en el sector privado.

Ante esta situación, la autoridad regulatoria convocó a una reunión extraordinaria, en la que los representantes de Pfizer se comprometieron a completar la documentación antes del martes 18 de noviembre, con el fin de tener la vacuna lo antes posible en farmacias, consultorios y hospitales privados

El biológico forma parte de la estrategia nacional de inmunización para la temporada invernal 2025-2026, en la que generalmente aumentan los casos de enfermedades respiratorias.

La Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026 comenzó en octubre pasado y se extenderá hasta el 3 de abril de 2026.