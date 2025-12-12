Regresa incMTY 2026, el evento que impulsa la innovación y el emprendimiento en México

Regresa el festival incMTY, uno de los eventos más importantes de emprendimiento en el país. Este año llevará el lema Connect Innovation, AI & Business, con el objetivo de impulsar la innovación y la Inteligencia Artificial en los negocios.

El festival, realizado por el Tecnológico de Monterrey, se llevará a cabo del 17 al 20 de marzo del 2026 y buscará que las organizaciones enfrenten sus retos más relevantes con agilidad, eficacia y visión de futuro, esto mediante la vinculación con inversionistas, empresas líderes y startups de alto impacto para habilitar tecnologías emergentes, proyectos de investigación e infraestructura, y modelos de negocio disruptivos que transforman industrias.

“incMTY 2026 es una invitación abierta a todo el ecosistema: a construir juntos el futuro que nuestra región merece. Hoy, más que nunca, necesitamos que emprendedores, corporativos, universidades, inversionistas y gobierno unan talento, tecnología e imaginación para transformar realidades”, destacó Ulrick Noel, director general del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera (IEEGL).

Más de 200 actividades

Se espera que el evento cuente con más de 10,000 participantes, provenientes de 20 países. Además, se recibieran dos delegaciones internacionales de Texas y Silicon Valley.

Entre los conferencistas confirmados están: Marco Casarín, Country Manager de Meta México; Mitra Miller, inversionista y Houston Angel Network; Iván Montoya de Super Latam Angel Investors, Travis Blaise Creador de Sketchtoanimate Studios, Jesse Martínez Founder of Invincible, Maca Riva, Karla Berman, Simon Cohen, Jeff Abbott Founder and Community Builder @AI Salon y Armando Herrera CEO de Nubank.

También habrá la participación de los rectores del Tecnológico de Monterrey, Juan Pablo Murra Lascuráin, y de la UANL, Santos Guzmán López, y del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, durante la inauguración, se desarrollarán lazos de desarrollo económico a nivel internacional.

Entre las más de 200 actividades destacan: Founders & Investors Meetups por verticales: IA, Climate, Healthtech y Tech; Innovation Leadership Summit, espacio de diálogo para líderes empresariales y de innovación; Future Now, con contenido centrado en tendencias de futuro y tecnología, Casa EXATEC & Egresados UANL, punto de encuentro para comunidades de ambas instituciones; activaciones con marcas líderes.

También se presentará el Pabellón Nuevo León, un espacio para promover proyectos estratégicos estatales, Media Day; la presentación de los Reconocimientos incMTY Awards; y Experiencias Network & Connect, diseñadas para potenciar la colaboración entre emprendedores, inversionistas y organizaciones.

incMTY, Desde su primera edición en 2013 (con una pausa en 2024), se ha consolidado como una plataforma clave para el desarrollo económico de América Latina, impulsando la innovación, el emprendimiento y la inversión a través de dos líneas principales