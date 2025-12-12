México es top 3 en fusiones y adquisiciones de América Latina hasta noviembre: TTR Data

El mercado transaccional de América Latina registró, entre anunciadas y cerradas, un total de 2,656 fusiones y adquisiciones hasta el mes de noviembre, lo que supone un descenso del 3% en el número de transacciones.

Las operaciones completadas han ascendido hasta un importe agregado de 95,976 millones de dólares, un 13% por encima de la cifra registrada en noviembre de 2024, según el último informe elaborado por TTR Data y Datasite.

Solo en noviembre, se registraron un total de 167 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de 5,449 millones de dólares.

Por países Brasil lidera el ranking con 1,644 transacciones, 6% más, y un capital movilizado de 45,862 millones de dólares, un 2% por encima del año anterior.

Le sigue Chile con un descenso del 17% en el número de operaciones (289) y un retroceso del 55% de su valor (6,010 millones de dólares.

México se sitúa en tercera posición tras registrar una disminución del 21% en el número de transacciones hasta las 268 y un aumento del 76% en el capital movilizado, hasta los 28,108 millones de dólares.

Junto a Colombia, son los únicos países con resultados positivos por capital movilizado en la región. A su vez, Colombia registró 240 fusiones y adquisiciones, un 15% menos, y un capital movilizado de 6,590 millones de dólares, un 1% más.

En paralelo, Argentina se ubica en el penúltimo lugar con un alza del 3% en el número de transacciones hasta las 220 y un capital movilizado de 5,423 millones de dólares, 37% menos.

Por último, Perú registró 129 transacciones, un 23% menos que el año anterior, y un recorte del 61% en su capital movilizado hasta los 1,879 millones de dólares.

Private equity, venture capital y asset acquisitions

Respecto a las operaciones transfronterizas, las compañías latinoamericanas han completado 82 transacciones en Europa y 75 en Norteamérica, mientras que las empresas procedentes de estas dos regiones son las que más operaciones estratégicas han realizado en América Latina, con 343 y 392, respectivamente.

En el ámbito del 'private equity', se contabilizaron un total de 147 transacciones por un valor de 8,849 millones de dólares, una disminución del 22% en el número de transacciones y un aumento del 41% en su capital movilizado respecto al mismo período del 2024.

El segmento de 'venture capital', por su parte, ha registrado un descenso del 18% en el número de transacciones hasta un total de 485 y un recorte del 10% en su valor, hasta los 4,432 millones de dólares.

Al mismo tiempo, el ámbito de 'asset acquisitions' ha registrado un aumento del 2% en el número de operaciones hasta un total de 509 y un alza del 6% en su valor, hasta los 15,710 millones de dólares, en relación al mismo período del 2024.