Confesiones al margen del discurso

A veces me siento diferente, como un extraño en mi propia vida. Franz Kafka

Estamos atrapados, cual teoría del faro, no necesitamos ver para ser vistos, no hay necesidad de alcanzar el entorno, la abstracción de la estruendosa realidad nos permite quizá repensarnos algunos temas, variables y hasta consejos no pedidos de los denominados “mayores”, aunque ya llegamos hace algunos ayeres a esa acepción.

Y si esas son considerables en los mortales, que transitamos muchas veces sin hacer ruido, imaginemos el escenario político-electoral, después de las declaraciones de la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, comentada en una mesa redonda con dos comensales más hace un par de días.

Ideas contrapuestos, el velo seductor del encanto por el discurso hasta antes de las afirmaciones, de ganar-ganar, el tono y los alcances, lo principal en uno de ellos, el más joven, no dejar hablar al interlocutor, un personaje desgastado, no actualizado, que le ponía más que aderezo extra a cada intervención suya, que no preguntas.

Porque el morenismo se siente cómodo ante la crítica, ante los cuestionamientos responde de acuerdo a un libreto pre establecido, más allá del manual teórico-práctico que debe alcanzar para unas cuantas horas antes del aburrimiento total.

Secundar las presunciones en un discurso antes de más de año y medio, fijar posturas en torno al partido gobernante, con la popularidad que sí tiene y mantiene la presidenta Sheinbaum, y de la que se cuelga hasta su partido postulante y ganador en las elecciones de 2024 por abrumadora mayoría, es digno del análisis.

Nos queda de casi una hora de entrevista, intentar ganar Chihuahua porque hay un desgaste natural de quienes son gobierno hoy en esa entidad norteña del país, además de tener escandalosos casos de corrupción a la vista, que han vuelto a la detención de un ex gobernador priista, que no acaba de pagar sus excesos.

Son 17 elecciones para el mismo número de gubernaturas, más todo lo demás, la integración de la Cámara de Diputados y los 300 distritos electorales, también los 200 lugares de privilegio de los enlistados por sus partidos políticos, para esas curules de premios, que se pagan antes por cierto, en una clandestina negociación al interior de los partidos que hoy son minoría.

Volviendo al tema de las incomodidades y la crítica responsable en torno a los tres comensales, también con la retórica, disculpas y hasta apapachos del entrevistador en su lenguaje corporal y lírica, antes de cada cuestionamiento, han cambiado la percepción de seguidores de la dirigente, por el hecho de una carrera meteórica en la política, desde que la conocimos cuando trabajamos en la cámara baja en aquel 2012 de recuerdos que mueven de manera negativa al intelecto.

Hay que ir hacia lo correcto en la dirección del faro, o se atrae el ruido o el esfuerzo, y deber ser una primera instancia, fundamental para creerse un discurso, en confesiones al aire, que llegan a miles de personas, la tranquila fuerza de la luz que se irradia al pronunciar lo preparado para ganar en 2027, con la paz social que debe imperar sin adjetivos y sin porcentajes.

ENTRE LÍNEAS

Educar para transformar, lejos de los deberes de los años setentas y ochentas, cuando la prioridad era la escuela, la casa que no aceptaba pretextos para buenas calificaciones.