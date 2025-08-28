Cofepris aprueba la vacuna actualizada contra Covid-19 de Pfizer

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) aprobó la venta de la vacuna actualizada contra COVID-19 desarrollada por Pfizer.

El nuevo biológico, que estará disponible en México para la temporada invernal 2025-2026, protege contra la variante LP.8.1 del SARS-CoV-2, que según la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que desde febrero de 2025 es la de mayor prevalencia a nivel global.

Su aplicación está especialmente recomendada para personas mayores de 65 años, pacientes con inmunosupresión moderada o severa, menores de cinco años, personas con comorbilidades como obesidad o enfermedades cardiovasculares, así como para mujeres embarazadas.

La firma farmacéutica explicó, en un comunicado, que el cambio en la composición del biológico responde a las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la EMA, para proteger contra las variantes más recientes del virus SARS-CoV-2, así como para reducir el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte.

Además, aseguran que las vacunas actualizadas contra este virus limitan el riesgo de desarrollar problemas de salud a largo plazo, tras haberse contagiado con el virus SARS-CoV-2.

Desde el año 2020, la formulación de las vacunas contra COVID-19 ha sido actualizada en cuatro ocasiones.

“Lanzamos en tiempo y forma la actualización de la vacuna contra COVID-19, para hacer frente a las variantes predominantes de cada temporada a fin de proporcionar a la población una herramienta para evitar complicaciones, sobre todo en aquellos más susceptibles”, comentó Juan Luis Morell, director general de Pfizer México.

Hasta el 16 de agosto pasado, correspondiente a la semana epidemiológica 33, se han confirmado 5,998 contagios de COVID-19 en México, cifra que representa una disminución del 51% respecto a los 12,275 casos reportados en el mismo periodo de 2024, según datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias Virales (SISVER).