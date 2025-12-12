Día de la Virgen: Casi 78% de la población mexicana se reconoce católica

La religión predominante en México es la católica, casi el 78% de la población declara pertenecer a esta religión, de acuerdo con las cifras más recientes disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esto implicaría que, en términos absolutos, cerca de 97 millones de personas celebran el Día de la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre.

México, además, es el segundo país con más fieles de la religión católica a nivel global, sólo por debajo de Brasil.

Entre los mexicanos que no son católicos, la mayoría no profesa ninguna otra religión: 7.5% se encuentra en este contexto.

Y como segunda religión más profesada en México se posiciona el cristianismo, cuyos fieles representan un 5.4% del total de la población. Esto es: cerca de 14 veces menos en comparación con la religión católica.

Otro 2.5% corresponde a personas que son creyentes de algo, pero no están adscritos a ninguna religión oficialmente. El resto se encuentra en religiones como la evangélica, el judaísmo, los testigos de Jehová e incluso algunas personas profesan el Islam.