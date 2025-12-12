La UE impondrá arancel de 3 euros a los pequeños paquetes de plataformas como Shein y Temu

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) llegaron este viernes a un acuerdo para imponer a partir del próximo 1 de julio un arancel de 3 euros a los pequeños paquetes que entran en la UE, principalmente por las compras realizadas online a través de plataformas de bajo coste como Shein y Temu.

El acuerdo permitirá la aplicación de esta tasa de manera temporal hasta la entrada en vigor de la reforma arancelaria definitiva prevista para 2028, con la que la UE quiere poner fin a la exención arancelaria de que disfrutan hoy en día los paquetes cuyo valor no superan los 150 euros.

Según datos de la Comisión, sólo el pasado año se realizaron cerca de 4,600 millones envíos de mercancía de bajo coste, lo que supone la entrada de 12 millones de paquetes diarios libres de arancel por no superar su valor los 150 euros.

INFORMACIÓN EN PROCESO...