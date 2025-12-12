¿Qué es el MIR y cómo ha influido en los aumentos del salario mínimo en México?

Con el aumento al salario mínimo general para 2026 se consideró dar un año más de existencia al Monto Independiente de Recuperación (MIR), un instrumento que ha permitido mejorar el poder adquisitivo de la remuneración básica, de acuerdo con especialistas.

El MIR es una herramienta creada en 2016 con el objetivo de impulsar la recuperación de la capacidad de compra del salario mínimo, que entonces rondaba los 80.04 pesos. En aquella ocasión el MIR agregó 5 pesos a la referencia salarial.

Dicho de otra forma, es uno de los tres componentes usados durante el proceso de fijación anual del salario mínimo. Consiste en una cantidad absoluta en pesos que, una vez acordada, se suma al salario mínimo previo, para luego aplicar un aumento porcentual.

“Su objetivo es única y exclusivamente contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo”, de acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

Así, en 2026 el MIR sólo se aplicará para el aumento del salario mínimo general y se descartó para el ajuste de la remuneración básica de la zona fronteriza norte que abarca 46 municipios en esa región.

El MIR para el siguiente año es de 17.01 pesos diarios que sumados al monto del salario mínimo general de 2025 da un total de 295.81 pesos, cantidad sobre la que se aplicará un aumento de 6.5 por ciento.

Los tres componentes dan como resultado el aumento a 315.04 pesos diarios, que respecto al monto vigente de 2025 equivale a un incremento de 13%.

“El MIR, como su nombre lo indica, ha permitido la recuperación del salario mínimo sin producir un efecto ‘faro’ de la misma proporción en el resto de los salarios”, comenta Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de la asociación civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

El “efecto faro” ocurre cuando un aumento porcentual al salario mínimo se considera para el resto de salarios, lo que presiona tanto los costos de las empresas como el comportamiento de los precios.

Al ser un monto absoluto en pesos, cumple su función de desligar los aumentos porcentuales de la remuneración básica a otros salarios, sobre todo aquellos que se establecen contractual o colectivamente.

El poder adquisitivo del salario mínimo en México aumentará 154% real en 2026 respecto a 2018, luego del incremento de 13% anunciado el 3 de diciembre pasado por el gobierno federal.

“El balance yo creo que es positivo hasta el momento. Ha cumplido con su función. El salario mínimo se ha recuperado notablemente y no ha habido un aumento similar en el resto de los salarios”, explicó Rodolfo de la Torre, economista y consultor independiente.

Al igual que el año pasado, este 2025 la representación sindical ante la Conasami planteó la necesidad de eliminar el MIR en los ajustes a los salarios mínimos. .

“Estamos solicitando ya la eliminación del MIR porque fue una herramienta que debió haberse utilizado solo durante los primeros años para la recuperación del salario mínimo, sin afectar las revisiones contractuales”, dijo José Luis Carazo, representante del sector obrero ante la Conasami, a El Economista en noviembre pasado.

El MIR representa un porcentaje pequeño del aumento para salarios que son “relativamente” elevados, lo que explica que desde los sindicatos aboguen por su eliminación. Sin MIR, el sector sindical buscaría que los salarios contractuales suban el mismo porcentaje que los mínimos.

“Lo que quieren es poder de negociación a costa de que el salario mínimo ya no se recupere tanto. Y esa parte no es positiva. Se argumenta, por parte de los sindicatos, que las escalas salariales se han comprimido porque el salario mínimo ha aumentado mucho y el resto de los salarios no tanto”, añade de la Torre.

Ajustes al resto de salarios no deben ser por decreto

Los analistas coinciden en que los incrementos al resto de salarios deben estar basados en una negociación con las empresas, en la productividad y no hacerlo por decreto.

“Lo que sigue serán negociaciones colectivas en cada empresa o rama y de un compromiso efectivo y real de empleadores y trabajadores con la productividad para que haya prosperidad compartida”, consideró Gómez Hermosillo.

El MIR ha cumplido también su función de desligar los aumentos al salario mínimo del resto de salarios y con ello disminuir los riesgos inflacionarios.

“Porque salarios muy elevados pueden estar en el sector formal y si se elevan tanto como el mínimo en términos porcentuales, pues eso sí podría impactar a los costos de muchas empresas muy importantes en la producción de bienes y servicios del país”, explicó de la Torre.