Marketing navideño: Las fallas más comunes que afectan la temporada alta

Cada diciembre, los negocios ponen el mayor esfuerzo para aprovechar la temporada alta de ventas; sin embargo, en la competencia por ofrecer las mejores promociones y alcanzar buenos resultados, muchas empresas cometen errores en sus estrategias de marketing navideño que afectan sus ventas.

Entre estos errores se encuentra poner descuentos agresivos, mandar mensajes genéricos que suelen ser menos efectivos e incluso perjudiciales para la reputación del negocio.

En esto coincide Tulio Ramoni, CEO de Creative Brand Management. “Estos errores hacen una bola de nieve y la planeación de marketing y ventas empieza a ser un problema, lo que resulta en una campaña floja y sin intensidad".

Asimismo, es necesario cambiar las estrategias en el negocio, debido a que el 75% de los consumidores considera importante que las marcas invierten continuamente en innovación porque buscan experiencias más eficientes, de acuerdo con EY.

4 errores que dañan la estrategia de marketing navideño

Para ser un diferenciador en esta temporada, es primordial buscar la conexión con los consumidores en estas fechas, sobre todo porque las compras emocionales dominan en las celebraciones decembrinas.

Por ello, Tulio menciona cuatro errores a evitar dentro del marketing navideño:

1. Omitir la planeación: Publicar mensajes navideños o descuentos días antes de las celebraciones decembrinas es contraproducente, debido a que muchos consumidores planifican sus compras con anticipación.

2. Priorizar la monetización: Adentrarse a la temporada navideña no solo es ofrecer ofertas, ya que se vuelve un “bombardeo masivo, en el que se saca un producto por oportunidad, pero no hay una relación con la marca”.

3. Ignorar el contexto cultural: Sumarse a festividades que son ajenas a la segmentación provoca que no haya un sentimiento cultural o que las personas no se sientan identificadas. Un ejemplo es sumarse al Día de acción de gracias, pero si los consumidores no están familiarizados, fracasa la campaña.

4. Dar obsequios sin significado: Entregar obsequios es un detalle que es valorado, pero regalar algo que no tiene relación con los gustos del cliente, podría percibir que no es escuchado.

Es importante diseñar un producto que conecte con la empresa y que tenga una narrativa”, añade Tulio.

La creatividad como diferenciador

Tulio Ramoni explica que la creatividad es fundamental para que las estrategias de marketing resalten en las fechas decembrinas.

“Podrías hacer una narrativa más interesante y un storytelling que cobra un sentido totalmente distinto y no necesariamente enfocado a un descuento”.

Por ejemplo, los restaurantes pueden resaltar que estas fechas son para reunir a la familia y el mejor lugar para celebrar es en su establecimiento. Aquí, no destaca un descuento, sino la emoción por la convivencia familiar.

Investigación de mercado como base

Antes de lanzar una promoción y si la estrategia de marketing no está funcionando como se esperaba, primero hay que analizar desde la investigación de mercados.

En esta misma línea Juan Carlos Bustamante, director de maestría en marketing estratégico en EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, explica que es importante hacerlo porque los datos se convierten en decisiones estratégicas.

“La investigación de mercados permite conocer mejor al consumidor y tomar decisiones basadas en datos reales. Entender qué necesita, cómo compra y qué lo motiva ayuda a crear productos más acertados y campañas más efectivas”, explica a través del blog EGADE Insights.

Para realizarlo, aconseja emplear encuestas y cuestionarios con niveles de satisfacción, hábitos de consumo y con ello, ampliar el panorama de las necesidades de los consumidores.

Con una planeación anticipada y creatividad, las empresas pueden construir campañas decembrinas que no solo impulsen ventas, sino que fortalezcan su relación con los clientes.