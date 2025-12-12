El BCE pondrá a prueba a 110 bancos ante el impacto de un riesgo geopolítico

El Banco Central Europeo (BCE) pedirá a 110 de los mayores bancos de la eurozona que comprueben cómo afectarían a su negocio las grandes perturbaciones geopolíticas y qué medidas serían necesarias para minimizar su impacto, según anunció el BCE el viernes.

El BCE llevará a cabo una prueba de resistencia inversa en el nuevo año y pedirá a los bancos que describan qué tipo de perturbación política reduciría su capital de nivel 1 en 300 puntos básicos y su efecto sobre la liquidez y las condiciones de financiación.

La gestión del riesgo geopolítico es una de las principales prioridades del BCE para los próximos años, y su objetivo es identificar las vulnerabilidades específicas de los bancos y cuestionar las hipótesis de los prestamistas sobre la exposición al riesgo.

"El ejercicio evaluará en qué medida la capacidad de los bancos para realizar pruebas de resistencia tiene en cuenta los riesgos geopolíticos", señaló el BCE en un comunicado.

"A este respecto, el ejercicio tendrá por objeto fomentar la propia capacidad de gestión de riesgos de las entidades de crédito, en particular en las pruebas de resistencia inversas, y su capacidad para diseñar planes de capital y de recuperación pertinentes y prudentes".

Los resultados de la prueba se anunciarán en el verano de 2026.

Aunque el resultado no debería afectar a los requisitos de capital, cualquier debilidad revelada se incorporará al Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora del BCE, que se utiliza para indicar a los bancos cuánto capital deben mantener además del mínimo reglamentario.