Google apelará fallo en Alemania que la responsabiliza por errores de su IA en búsquedas

Google, filial de Alphabet, apelará la sentencia de un tribunal alemán que la considera legalmente responsable de las afirmaciones falsas que aparecen en los resúmenes generados por IA, informó el viernes la empresa tecnológica estadounidense.

La impugnación se produjo después de que un tribunal de Múnich dictó una sentencia histórica contra los resúmenes generados por IA de Google que aparecen encima de los resultados tradicionales de los motores de búsqueda, al considerar que "AI Overviews" es contenido propio de la empresa.

"Este caso se centra en errores específicos y puntuales, no en la forma fundamental en que AI Overviews muestra el contenido web. No estamos de acuerdo con la sentencia y tenemos previsto apelar", dijo un portavoz de Google en un correo electrónico.

El caso ante el tribunal fue presentado por dos editoriales alemanas que afirmaron que los resúmenes de IA las vinculaban falsamente con estafas y prácticas comerciales dudosas.

La integración de la IA por parte de Google en sus resultados de búsqueda en línea ha suscitado críticas por parte de editores y proveedores de contenidos, que afirman que esto ha afectado negativamente a su tráfico, número de lectores e ingresos. Las autoridades de competencia también están investigando el asunto.