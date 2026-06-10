Niegan a Google y Meta nuevo juicio por adicción a redes sociales

Una jueza de un tribunal estatal de California desestimó las mociones presentadas por Meta Platforms y YouTube, de Google, en las que solicitaban un nuevo juicio después de que un jurado declaró a las empresas responsables de diseñar plataformas de redes sociales perjudiciales para los jóvenes.

La jueza Carolyn Kuhl, del Tribunal Superior de Los Ángeles, se pronunció sobre las mociones el martes, según documentos judiciales. La orden en la que se expone su fallo y se explica su razonamiento no estaba disponible de inmediato.

Las empresas habían solicitado un nuevo juicio en una demanda presentada por una mujer que afirmó haberse vuelto adicta a YouTube, de Google, y a Instagram, de Meta, a una edad temprana debido a su diseño llamativo. Un jurado declaró a las empresas culpables de negligencia y les impuso una indemnización de 6 millones de dólares.

Kuhl rechazó el argumento de las empresas de que están protegidas frente a las reclamaciones por la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, una ley federal que, en general, protege a las plataformas en línea de la responsabilidad por el contenido generado por los usuarios.

Kuhl dijo que la ley no aborda las decisiones de diseño de las empresas y que se instruyó repetidamente al jurado para que no tuviera en cuenta el contenido.

"Había pruebas sustanciales de que la demandante se vio perjudicada por las características de diseño de Instagram, independientemente de cualquier contenido que se encontrara en esa plataforma", escribió Kuhl.

En un comunicado, un portavoz de Meta afirmó que la empresa no estaba de acuerdo con la sentencia.

"La teoría jurídica de los demandantes intenta eludir indebidamente la Sección 230 y la Primera Enmienda, y esperamos que esta sentencia sea revocada en apelación", afirmó el portavoz.

José Castañeda, portavoz de Google, dijo en un comunicado que la empresa tiene previsto apelar.

Mark Lanier, abogado del demandante, dijo que el fallo no sorprendió a nadie.

"Las pruebas de culpa eran abrumadoras", dijo Lanier.