Meta pierde recurso contra la calificación de la UE de "guardián" para Messenger

Meta Platforms perdió este ⁠miércoles su batalla contra la decisión de la Unión Europea de calificar a su aplicación Messenger como un "guardián" de gran influencia, lo que ⁠impone obligaciones a las ⁠empresas tecnológicas con influencia significativa.

El segundo tribunal más importante de Europa confirmó la conclusión de la Comisión Europea de que Messenger es una importante puerta de acceso para que las empresas lleguen a los usuarios, lo que da lugar a obligaciones en virtud de la Ley de Mercados Digitales del bloque.

"La Comisión no ​se equivocó al concluir que Messenger, por sí sola, es una puerta de acceso importante", afirmaron los jueces.

El Tribunal General, con sede en Luxemburgo, anuló, sin embargo, la designación de "guardián" para la plataforma Marketplace de Meta, alegando que la Comisión no había explicado adecuadamente su razonamiento.

La sentencia tiene un carácter mayoritariamente académico, ya que la Comisión ya retiró la designación el año pasado cuando Marketplace cayó por debajo del umbral de usuarios.

"Acogemos con satisfacción la sentencia del Tribunal sobre Marketplace, que confirma que no debería haber ⁠sido designada en primer lugar. Estamos revisando ⁠la conclusión del Tribunal ⁠sobre Messenger y estudiaremos nuestras opciones", dijo un portavoz de Meta.

La Ley de Mercados ⁠Digitales, que entró en vigor en 2023, establece una lista de lo que se puede y no se puede hacer para frenar el poder de las grandes tecnológicas y crear condiciones de igualdad para los competidores.

La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la máxima instancia judicial ⁠de Europa.

El caso es el T-1078/23, Meta Platform contra la Comisión.