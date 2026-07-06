Ganaderos urgen a retomar negociaciones con EU sobre las exportaciones de ganado

La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) solicitó la intervención urgente del Gobierno federal, debido a que el cierre de exportaciones de ganado a Estados Unidos ya provocó un excedente de casi 500,000 toneladas de carne, al traducirse en la reducción de los precios del ganado sin traducirse en el beneficio del consumidor.

El organismo que dirige Homero García de la Llata afirmó que los animales que no son exportados permanecen en la cadena productiva nacional para ser procesados, sin tener beneficios al productor ni al mercado nacional, por lo que urge retomar negociaciones con Estados Unidos para la reapertura de los envíos de bovino.

“Los productores nacionales absorben actualmente los costos derivados del cierre comercial, la emergencia sanitaria, el incremento en la oferta local y las importaciones de carne”, sostuvo.

Luego de que se frenó la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos, motivado por la emergencia sanitaria del gusano barrenador, los ganaderos han dejado de comercializar 1.7 millones de cabezas de ganado bovino desde mayo de 2025, lo que ha derivado un excedente de 560,000 toneladas de carne.

De esta cifra (560,000 toneladas de carne), sólo se exportan 100,000 toneladas, pero al incluir las compras externas por 28,000 toneladas, el excedente se mantiene por 488,000 toneladas de carne. Así que la disminución en los precios del ganado en México afecta la rentabilidad de los pequeños y medianos productores del país.

La CNOG afirmó que la reducción en el valor de la materia prima no se ha reflejado en la misma proporción en el precio de la carne de res distribuida a los consumidores.

Ante ello, los ganaderos demandaron al gobierno federal retomar las negociaciones con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para restablecer la exportación de ganado de forma gradual y regionalizada, considerando las detecciones de gusano barrenador en territorio estadounidense.

También, la CNOG exigió incrementar la vigilancia en la frontera sur para regular el ingreso de ganado centroamericano mediante los canales legales. Mientras que urge frenar las importaciones adicionales de carne de Brasil, manteniendo sin ampliación el cupo ya establecido, respetar las asignaciones ya emitidas y no crear nuevos mecanismos extraordinarios de importación mientras persista la actual sobreoferta de ganado en el mercado nacional.

Para la organización ganadera es urgente agilizar el traslado de animales mediante la simplificación de trámites y la reducción de costos en los servicios de certificación y tratamiento contra el gusano barrenador.

Así como implementar la Norma de Clasificación de carne para facilitar la exportación de cortes de alto valor y mejorar la percepción económica del ganadero nacional.