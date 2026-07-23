Tesoro de EU sanciona a más de 50 personas ligadas al CJNG; incluye a el "Pelón", presunto nuevo líder

⁠El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este jueves que ⁠ha sancionado, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), a más de 50 personas y entidades ligadas al Cártel ⁠Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellas a su nuevo líder.

Uno de los sancionados es Juan Carlos Valencia González, alias "Pelón", ciudadano con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, quien se convirtió en el nuevo cabecilla del cártel tras la reciente muerte del fundador, Rubén Oseguera "El Mencho", dijo el Tesoro estadounidense en un comunicado.

El CJNG, designado como Organización Terrorista Extranjera, es responsable de una producción significativa del fentanilo traficado hacia los Estados Unidos y emplea métodos de lavado de dinero que incluyen robo de combustible, contrabando y fraudes de tiempo compartido.

En la página de recompensas para narcotraficantes del Departamento de Estado, "El Pelón" es identificado como Juan Carlos Valencia González y como hijastro de Oseguera. Ahí se ofrece hasta cinco millones de dólares por información que lleve a su captura.

Desde que asumió el poder, la administración Trump ha emprendido casi 30 acciones de la OFAC contra 250 individuos y entidades vinculadas a carteles, a través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional.

La acción fue ⁠coordinada con el FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional, ⁠la DEA y la ⁠Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), la agencia antilavado del país latinoamericano.

En un comunicado posterior, ⁠la UIF dijo que "presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita e incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos relacionados con esta designación internacional".

Entre los objetivos figuran líderes de plaza del CJNG que operan laboratorios clandestinos de fentanilo, cocaína y metanfetamina en los estados ⁠Jalisco y Zacatecas. Los individuos sancionados operan empresas fachada que incluyen gasolineras, tequileras, constructoras, mayoristas de ropa y fabricantes de muebles en México.