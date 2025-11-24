Ford invierte en talento mexicano con la graduación de 49 nuevos técnicos máster

La automotriz estadounidense, Ford de México destacó la inversión de la matriz en el talento mexicano, con la graduación de 49 nuevos técnicos máster para fortalecer el servicio post venta que apunta a garantizar una mejor experiencia del cliente, acorde a los compromisos de la marca durante sus 100 años.

La certificación de Técnico Máster Ford representa la culminación de un programa de formación intensiva. A lo largo de más de 734 horas de capacitación teórica y práctica, impartidas en tres centros especializados en México por instructores certificados, estos profesionales han alcanzado el más alto nivel de preparación en la industria automotriz.

Al cumplir 100 años de operaciones en México, la automotriz se comprometió a impulsar el talento nacional con una inversión y un plan de crecimiento orientado a la productividad empresarial.

En septiembre pasado, Jim Farley, presidente y CEO de Ford Motor Company, en el marco de la celebración de 100 años de Ford México anunció que destinarían la inversión de 2 millones de dólares a becas educativas para estudiantes sobresalientes, cifra que se suma a los 1.4 millones previamente otorgados desde 2017.

La inversión en estos especialistas subraya la confianza de Ford en su capital humano como motor clave para la satisfacción del cliente. “Estos graduados han demostrado un compromiso excepcional por seguir creciendo en una de las industrias más competitivas”, comentó Sebastián Casanova, director de Servicio al Cliente en Ford de México.

A través de un comunicado, la compañía en México informó que reafirmaba su compromiso con la innovación y la calidad en el servicio al cliente con la graduación de 49 nuevos técnicos máster por la Universidad Anáhuac Puebla.

Durante el evento celebrado en el Centro Global de Tecnología y Negocios (GTBC), destaca la inversión de la compañía en el desarrollo de talento para garantizar una experiencia postventa de calidad.

“Son el corazón de nuestro servicio postventa y la garantía de que cada cliente recibirá la mejor atención, fortaleciendo nuestro compromiso con la calidad y la confianza en cada interacción”, señaló.

Los nuevos técnicos máster son embajadores de la innovación y un pilar esencial para el presente y el futuro de Ford en México. Su dedicación fortalece el compromiso de la marca con un servicio postventa inigualable, asegurando que la confianza del cliente se renueve día tras día. Este logro colectivo es una celebración del talento, la visión y la pasión que definen a Ford.