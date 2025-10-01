Ford aumenta ventas en Estados Unidos con siete meses de crecimiento consecutivo

Ford ha incrementado sus ventas en Estados Unidos un 8.2% interanual en el tercer trimestre, sumando siete meses consecutivos de ganancias en ventas, con un total de 545.522 unidades matriculadas entre junio y septiembre de este año, mientras que crecieron un 7.2% en el conjunto de 2025.

"El crecimiento de este trimestre muestra la inigualable flexibilidad y amplitud de nuestra cartera", ha expresado el presidente de Ford Blue y Model e, Andrew Frick, este miércoles, tras conocerse las cifras al cierre de septiembre.

En este período, Ford vendió un número récord de 85,789 vehículos electrificados, lo que supone un aumento del 19.8%. Los vehículos electrificados representaron el 15.7% de las ventas de Ford en el tercer trimestre, frente al 13.5% del segundo trimestre.

Las ventas de vehículos híbridos alcanzaron un récord en el tercer trimestre, con 55,177 unidades (un 14.7% más), mientras que los vehículos eléctricos de Ford registraron otro nuevo récord de ventas trimestrales con 30,612 unidades vendidas (un 30.2% más).

De su lado, los vehículos de combustión continuaron representando el 84% del total de los vehículos matriculados por Ford en el tercer trimestre, hasta superar las 459,700 unidades.

Hasta septiembre, en los nueve primeros meses del año, las ventas de vehículos electrificados de Ford alcanzaron las 242,298 unidades (un 16.5% más), mientras que los vehículos de combustión superaron los 1,4 millones de registros (un 5.7% más).