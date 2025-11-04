General Motors, Tesla, Ford y Toyota instan a Estados Unidos a prolongar el T-MEC

Los principales fabricantes de automóviles, entre ellos General Motors, Tesla, Toyota Motor y Ford instaron al gobierno de Donald Trump a prolongar el acuerdo de libre comercio de América del Norte que consideran crucial para la producción automotriz estadounidense.

Los fabricantes de automóviles hicieron los comentarios en las presentaciones ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos antes de la revisión formal de 2026 del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) , pero todos sugirieron cambios.

Un grupo que representa a los tres productoras de vehículos de Detroit dijo que el T-MEC "permite a los fabricantes de automóviles que operan en Estados Unidos competir a nivel mundial a través de la integración regional, que ofrece ganancias de eficiencia" y representa "decenas de miles de millones de dólares en ahorros anuales".