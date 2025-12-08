Filipinas prohíbe las importaciones de carne de cerdo de España y Taiwán por brotes de peste porcina africana

Filipinas ha prohibido temporalmente las importaciones de cerdos y productos porcinos procedentes de España y Taiwán tras los brotes de peste porcina africana (PPA) registrados en ambos países, según ha anunciado el Ministerio de Agricultura filipino.

La congelación de las importaciones, anunciada por separado el domingo para España y el lunes para Taiwán, afecta a los cerdos vivos y los productos derivados del cerdo, incluido el semen utilizado para la inseminación artificial.

"Tenemos que estar atentos para prevenir nuevas infecciones de PPA y proteger así los puestos de trabajo y las inversiones", dijo el lunes en un comunicado el ministro de Agricultura, Francisco Tiu Laurel.

La prohibición de importar carne de cerdo de España, el mayor productor de la Unión Europea, se produce después de que el 28 de noviembre las autoridades veterinarias del país confirmaran a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) la presencia de casos de peste porcina africana en Barcelona.

Las autorizaciones de importación tanto para Taiwán como para España han quedado "automáticamente revocadas", según el ministerio.

Solo se permitirá la entrada en Filipinas de productos porcinos congelados producidos en España el 11 de noviembre o antes y cargados el 4 de diciembre o antes, añadió el ministerio.

La peste porcina africana no es nociva para el ser humano, pero se propaga rápidamente entre cerdos y jabalíes.

Varios países ya han reaccionado ante su propagación en España.