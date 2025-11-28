México suspende importaciones de productos porcinos de España ante el brote de peste porcina

México ha suspendido las importaciones de productos porcinos procedentes de España a raíz de un brote de peste porcina, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat de Catalunya, España, notificaron la detección de dos jabalíes silvestres positivos al virus de la peste porcina africana (PPA) en el municipio de Cerdanyola del Vallès, Barcelona, indicó la dependencia.

Por ello, explicó, esta medida se toma en línea con los protocolos internacionales para proteger la producción nacional de carne de cerdo de posibles riesgos para la salud animal.

"Derivado de este caso, el primero en el país europeo desde 1994, México, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), decidió suspender la importación de productos de origen porcícola provenientes de España, en tanto se recibe información zoosanitaria sobre la atención del brote", informó a través de un comunicado.

Productos y subproductos porcícolas no ingresarán a México

Senasica puntualizó a su vez que el objetivo es evitar riesgos zoosanitarios a la producción porcícola nacional, por lo que no podrán ingresar a México:

Carne de cerdo

Productos y subproductos como jamones o salchichas

Productos madurados

Despojos porcinos para consumo humano

Materia prima para la elaboración de alimento para mascotas

Agricultura subrayó que esta medida aplica tanto para la importación comercial como para los productos que portan las personas turistas, residentes y personas mexicanas al ingresar a territorio nacional.