España investigará a cinco laboratorios por la posible fuga del virus de la peste porcina

Las autoridades catalanas anunciaron este sábado que serán cinco en total los laboratorios investigados por una posible fuga del virus de la peste porcina que afecta a España y que tiene en vilo al primer productor europeo de esta carne.

"Hemos encargado" una "auditoría de todas las instalaciones, de todos aquellos centros, que en la zona de riesgo de 20 kilómetros, están trabajando con el virus de la peste porcina africana", dijo Salvador Illa, presidente regional de Cataluña, la única región española afectada, en una conferencia de prensa.

"Son pocos centros, no son más de cinco", añadió Illa, al día siguiente de que se anunciase la primera investigación a un laboratorio como posible origen del foco.

Además, Illa anunció que los 80,000 cerdos de las 55 granjas que están en la zona de riesgo están sanos y "pueden ponerse a disposición del consumo humano siguiendo los protocolos", por lo que "podrán comercializarse en el mercado español con total seguridad".

Eso se hará "de forma progresiva", avanzó el dirigente catalán.

Hasta ahora, el virus sólo se ha detectado en 13 jabalíes muertos en las proximidades de Barcelona, y se trata del primer foco de la enfermedad identificado en España desde 1994.

Inofensiva para los humanos, la peste porcina africana (PPA) es una enfermedad hemorrágica viral con una tasa de mortalidad cercana al 100% para cerdos y jabalíes.

El Ministerio español de Agricultura anunció el viernes que se estudiaría la hipótesis de una fuga de un centro de investigación tras recibir el informe del laboratorio de referencia de la UE con la secuenciación del genoma del virus del foco actual.

El grupo genético identificado en el foco no correspondía, según el ministerio, al que circula actualmente en la decena de países europeos afectados por la peste porcina africana, sino a la cepa "Georgia 2007", que se utiliza con frecuencia en infecciones experimentales en laboratorios.