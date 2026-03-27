Fábrica de Negocio 2026 consolida a las MiPymes como motor del crecimiento y la innovación en México

En el marco de la decimosegunda edición de Fábrica de Negocio, organizada por GS1 México, Juan Carlos Molina Robledo, director general, destacó el papel de esta plataforma como un punto clave de encuentro entre micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y grandes cadenas de retail.

El evento, realizado el 24 y 25 de marzo en el Centro Banamex de la CDMX, reunió a actores clave del retail, e-commerce, moda, salud y cadena de suministro, con el objetivo de profesionalizar a proveedores, vendors y sellers mediante capacitación, mentoría y acceso directo a grandes cadenas comerciales.

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Durante la entrevista con El Economista, el directivo explicó que Fábrica de Negocio tiene como objetivo central conectar a fabricantes con compradores mediante un ecosistema que combina innovación, tecnología y networking: “Es una plataforma donde un fabricante llega con su producto profesionalizado y listo para integrarse al retail”, señaló.

En esta edición, el evento alcanzó cifras récord: más de 7,000 metros cuadrados de exposición, la participación de 42 cadenas comerciales y la generación de más de 4,500 citas de negocio. Además, de la asistencia de alrededor de 6,000 visitantes en los dos días de actividades.

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El directivo enfatizó que GS1 no sólo proporciona estándares, sino que su papel se centra en dar capacitación, asesoría y acompañamiento a las pymes: “Participamos activamente en su desarrollo económico al darles herramientas para competir en el mercado”, afirmó.

Fábrica de Negocio 2026

El acto inaugural fue encabezado por autoridades como Andrea Genoveva Solano Rendón, de la Secretaría de Economía, y Jorge Garcés Domínguez, presidente de GS1 México, quienes subrayaron la importancia de fortalecer la competitividad empresarial en el país.

La 12ª edición marca un hito en omnicanalidad, comercio unificado y social commerce al reunir a los compradores de 42 de los principales retailers, marketplaces y plataformas digitales que operan en México y el mundo como Amazon, Mercado Libre, Liverpool, Chedraui, Sears, Suburbia, Walmart Marketplace y TikTok, entre otros.

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En el evento, se destacó la integración de dichas experiencias omnicanales y phygitales, que combinan el entorno físico y digital para mejorar la interacción con el consumidor. En este sentido, destaca la adopción del código 2D impulsado por GS1, una evolución del código de barras que permite integrar información ampliada como promociones, videos y experiencias interactivas directamente en los empaques.

Fábrica de Negocio 2026 ofreció un programa de 21 conferencias especializadas en temas como inteligencia artificial (IA), automatización de inventarios, registro de marca y propiedad industrial, marketing digital, ecommerce, códigos 2D y liderazgo.

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Entre los ponentes destacan directivos de empresas líderes, así como especialistas del ecosistema digital como Terry Gutiérrez, country manager LATAM; Eduardo Picazo, head of Retail de Pinterest México; Marcela Morales, head of Marketing de Amazon Marketplace México; Tania Ramos, directora de Strategic Planning de Mercado Libre México; y Alberto Lati, periodista deportivo.

El evento también avanzó hacia su internacionalización, con la participación de empresas provenientes de Guatemala, Honduras y Costa Rica, ampliando así las oportunidades de negocio más allá del mercado nacional.

De cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, por ejemplo, México se perfila como un punto estratégico para el comercio, lo que abre oportunidades para que las marcas aprovechen las oportunidades de optimizar sus productos, empaques y estrategias de marketing dirigidas a consumidores nacionales e internacionales.

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Finalmente, el director general invitó a las empresas a acercarse a GS1 México para aprovechar sus herramientas y programas: “No somos solo códigos de barras, somos una asociación que abre oportunidades para crecer”, concluyó.

Cada edición de Fábrica de Negocio e iniciativas de GS1 México refuerzan su papel como catalizador del desarrollo empresarial, al facilitar conexiones, impulsar la innovación y fortalecer la integración de las mipymes en el ecosistema del comercio global.

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