ULA cumple medio siglo con innovación y transformación educativa

En un ambiente de celebración y reflexión institucional, la Universidad Latinoamericana (ULA) conmemoró su 50 aniversario de trayectoria académica, compromiso educativo y formación de profesionales que han contribuido al desarrollo de la sociedad mexicana.

El evento titulado “Educación que trasciende generaciones” fue impartido en el Campus Valle, donde además de celebrar medio siglo, presentaron la nueva imagen de la institución que refleja una ULA transformada, adaptada y que busca ser una “universidad del futuro”.

Durante la celebración, el director general de la institución, Santiago Nuñez Castro, subrayó la importancia del aniversario como un momento para visualizar el futuro de la institución, con proyectos de expansión, nuevos campus e internacionalización.

Asimismo, resaltó el compromiso de la universidad con la formación de profesionales preparados para enfrentar los retos de la vida real: “Es un símbolo del esfuerzo, la resiliencia y la búsqueda constante de formar profesionales para México”, destacó.

Por su parte, el rector académico, el Dr. Rolando Javier Bernal Pérez, ofreció un recorrido histórico por la evolución de la universidad desde su fundación en 1975, recordando hitos como la apertura de programas de posgrado, la expansión de su oferta académica y la implementación temprana de modelos educativos mixtos y no escolarizados.

“Llegar a estos 50 años de historia es un orgullo compartido, nos habla de una trayectoria sólida, del sueño de ofrecer formación profesional y formación a nivel media superior para transformar la sociedad mexicana en una sociedad mejor”, compartió el rector para El Economista.

El académico destacó la importancia de las acreditaciones y certificaciones obtenidas por la institución, particularmente en áreas de la salud, al señalar que estas permiten a los estudiantes acceder a mejores oportunidades profesionales y académicas tanto en México como en el extranjero.

“El día de hoy llegamos a estos 50 años con más de 133,000 profesionales egresados. Con una visión a futuro, pero sobre todo con sólidas redes construidas a lo largo de la historia con otros actores del ecosistema. Porque 50 años de éxitos también son 50 años de retos, y de retos que vienen a futuro”, reiteró.

Profesionales que transforman

Como parte del programa académico, el evento se dividió en dos bloques temáticos. El primero, enfocado en el impacto social en salud, incluyó la conferencia “Liderazgo profesional y transformación social desde la odontología”, impartida por el doctor Alejandro Torres Torija, Chief Clinical Officer de Dentalia, quien compartió su experiencia profesional y reflexionó sobre el papel de los especialistas en la transformación social.

“El ser odontólogo y estudiar una carrera de odontología no te limita a solamente ejercer como odontólogo. Hay un mundo muy amplio de posibilidades laborales y desarrollo profesional que la verdad es que es tan amplio que mucha gente no se lo imagina”, reveló Torres.

Alejandro Torres Torija, Chief Clinical Officer de Dentalia.

En este mismo bloque, la maestra en ciencias odontológicas Dulce Vanesa Espinosa, egresada de la ULA y actual presidenta del Consejo Mexicano de Endodoncia para el periodo 2025-2028, ofreció la ponencia “De egresada a referente nacional”, donde abordó su trayectoria y el impacto de la formación académica en su desarrollo profesional: “Gracias a la formación que tuve aquí en la ULA, he podido salir adelante en el mundo laboral”, dijo.

El segundo bloque, enfocado a la cultura y la transformación social, incluyó el panel académico “Narrativas que transforman: formación universitaria e impacto en la industria creativa”, moderado por el maestro Christian Viveros, con la participación de egresados destacados en el ámbito creativo: Tamara Falcón y Brian Ángeles.

La jornada concluyó con la conferencia magistral “La universidad del futuro: calidad, impacto social e innovación educativa hacia el 2030”, impartida por el propio rector académico, quien destacó que las instituciones educativas enfrentan un entorno marcado por la incertidumbre, la disrupción tecnológica y la transformación constante de las reglas tradicionales.

Durante su intervención, también enfatizó que, ante un mundo actual que se caracteriza por la incertidumbre, las universidades deben dejar atrás modelos rígidos y apostar por esquemas más flexibles, dinámicos y adaptativos, apoyados en herramientas como la inteligencia artificial (IA) para la toma de decisiones en tiempo real.

Con este aniversario, la ULA reafirma su compromiso de seguir formando profesionales capaces de responder a las necesidades del país, ligada con la nueva imagen de la institución que representa su evolución y el compromiso con el futuro de la educación en México para continuar generando un impacto en una sociedad en constante cambio.