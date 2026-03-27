Corte de EU anula millonaria sentencia contra Argentina por la expropiación de YPF en 2012

Un tribunal de apelaciones ⁠de Estados Unidos anuló este viernes una sentencia de 16,100 millones de dólares contra Argentina por la toma de control de la petrolera estatal ⁠YPF en 2012, una victoria para ⁠el presidente argentino Javier Milei en su intento por estabilizar la economía del país.

La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, en Manhattan.

"Ganamos el juicio de YPF", dijo Milei en su cuenta de X. "Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy 18,000 millones de dólares (un poco más de lo que fue el préstamo del FMI en 2024). Es histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional", agregó.

Las acciones de Burford Capital, una empresa con sede en el Reino Unido que financia el litigio, caían un 36.6% en la bolsa estadounidense después de que la Cámara de Apelaciones anulara la sentencia contra Argentina.

YPF es la mayor compañía de petróleo y gas de Argentina, con miras a convertirse en un exportador mundial de energía a través del desarrollo de la formación Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional del ⁠mundo y la cuarta de petróleo.

"Es ⁠un fallo sumamente positivo porque ⁠no solo implica para el Estado Argentino un importante ahorro de dinero, sino ⁠que despeja dudas sobre el control de la compañía, dado que previamente la jueza Loretta Preska había ordenado transferir las acciones a los fondos Burford Capital y Eton Park", dijo el economista Roberto Geretto de Adcap.

Las acciones de la petrolera estatal YPF se disparaban un 4.7% en la plaza bursátil de Argentina hacia el mediodía local (15:00 GMT).