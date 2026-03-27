Mercado laboral recupera ritmo en febrero, más de medio millón de empleos creados

En febrero, el mercado laboral recuperó dinamismo al reportarse la creación de 594,288 empleos. El trabajo independiente y las actividades de servicio fueron los factores que más influyeron en el repunte de la población ocupada, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Aunque la creación de empleo tuvo un saldo positivo, no alcanzó a compensar la pérdida de plazas registrada en enero —poco más de 700,000 puestos de trabajo—. De esta manera, en el segundo mes del año el total de la población ocupada se mantuvo por debajo de su nivel observado en el cierre del 2025.

La población desocupada reportó una reducción de 57,939 personas, lo que sugiere que una parte de quienes buscaron empleo encontraron uno. Esto influyó en una disminución de la tasa de desempleo, la cual pasó de 2.7% a 2.5% respecto al mes previo.

De los empleos generados en febrero, el 57% se concentró en el trabajo independiente; es decir, casi 6 de cada 10 personas que se sumaron a la población ocupada, lo hicieron a través del autoempleo.

El trabajo no remunerado fue el segundo grupo que más influyó en el crecimiento de la ocupación, una cuarta parte del incremento se vinculó con este tipo de actividades. El trabajo subordinado aportó 66,904 plazas y los empleadores, 30,127 ocupados.

Pese al repunte del trabajo independiente, el empleo formal tuvo el mejor comportamiento. El 54.9% de las plazas creadas fueron en la formalidad, esto equivalió a 326,690 personas más. Sin embargo, tampoco compensó las pérdidas de enero, cuando se eliminaron poco más de 450,000 puestos de trabajo formales.

Al trabajo informal se sumaron 267,598 personas. Este comportamiento implicó una ligera reducción de 54.9% a 54.7% en la tasa de informalidad, aunque se mantiene un 0.1 puntos porcentuales por arriba del nivel observado en el cierre del 2025.

Sector de servicios, el motor

En conjunto, las actividades de servicio fueron el motor del mercado laboral en febrero, aportaron 474,791 empleos. El comercio, transporte y los servicios diversos registraron las ganancias entre los subsectores.

El sector industrial tuvo un ritmo más bajo, aunque también reportó ganancias. Las actividades secundarias sumaron a 83,333 personas a una ocupación, todos los subsectores tuvieron un saldo positivo. En el caso de las actividades primarias, el crecimiento de la población ocupada fue de 16,316 personas.

Sólo con excepción de las actividades industriales, tanto los servicios como los trabajos de agricultura, ganadería y pesca, tienen una población ocupada más baja que lo observado en diciembre del 2025, pese al comportamiento positivo de febrero.