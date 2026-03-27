Hanne Casasola: el CFO como estratega del negocio y agente de transformación

El papel de los directores financieros atraviesa una transformación profunda. Más allá del control de los números, hoy se espera que los CFO participen activamente en la estrategia corporativa, impulsen la adopción tecnológica y contribuyan a construir organizaciones más resilientes.

Ante este panorama, Hanne Casasola, CFO de Siemens para México, Centroamérica y el Caribe, fue reconocida como finalista del premio CFO del Año IMEF 2025, un galardón que destaca el liderazgo financiero en el país.

Para Casasola, la nominación representa un reconocimiento que va más allá del desempeño individual. “Ser finalista es, ante todo, un reconocimiento al trabajo colectivo de un equipo que impulsa la innovación, la transparencia y la sostenibilidad en cada decisión financiera”, afirma.

La ejecutiva subraya que el reconocimiento también permite visibilizar el papel estratégico que hoy desempeñan los responsables financieros dentro de las organizaciones.

“Representa una oportunidad para visibilizar el papel estratégico que tenemos los CFO en la construcción de organizaciones resilientes y competitivas, capaces de generar impacto positivo en la sociedad y en la economía”, señala.

De los “ego-sistemas” a los ecosistemas colaborativos

Uno de los ejes de la gestión financiera que Casasola ha impulsado en Siemens es la evolución de la cultura organizacional hacia modelos más colaborativos.

“Como la transición de los llamados ‘ego-sistemas’ hacia verdaderos ecosistemas colaborativos”, explica al definir la cultura financiera que promueve dentro de la empresa. “Dejamos atrás modelos centrados en intereses individuales para dar paso a una gestión basada en transparencia, cooperación y adaptabilidad”.

Este enfoque, agrega, implica compartir información de manera abierta entre áreas internas y con socios externos, lo que permite tomar decisiones informadas y generar valor para todos los grupos de interés.

Un CFO con visión estratégica

La transformación del entorno empresarial también ha redefinido el rol del director financiero. De acuerdo con Casasola, el puesto ya no se limita al seguimiento de indicadores contables.

“El rol del CFO ha dejado de enfocarse únicamente en supervisar números. Hoy se espera que seamos aliados estratégicos en la definición del rumbo del negocio y en la toma de decisiones”, explica.

En la práctica, esto implica impulsar tecnologías que fortalezcan la eficiencia y el análisis de datos, al mismo tiempo que se anticipan riesgos que van más allá del ámbito financiero. Entre ellos menciona factores como la sostenibilidad, la ciberseguridad o las disrupciones en las cadenas globales.

Además, en una empresa con presencia internacional como Siemens, el área financiera también debe coordinar operaciones en distintos países y adaptarse a marcos regulatorios diversos, al tiempo que mantiene la confianza de inversionistas, clientes y colaboradores.

Finanzas impulsadas por la digitalización

La transformación digital ha sido otro factor clave en la evolución del área financiera dentro de la compañía. Según Casasola, las nuevas herramientas tecnológicas han cambiado la manera en que se toman decisiones.

“La digitalización ha redefinido profundamente cómo gestionamos las finanzas dentro de Siemens”, explica. “Hoy hemos reducido tareas manuales y repetitivas, lo que nos permite enfocarnos en análisis estratégico y generación de valor”.

El uso de plataformas digitales permite integrar grandes volúmenes de información en tiempo real, fortalecer la trazabilidad de las operaciones y anticipar escenarios financieros mediante inteligencia artificial y modelos de simulación.

Además, el área financiera trabaja de manera cada vez más integrada con otras funciones de negocio. “Finanzas dejó de ser un área aislada: trabajamos de manera integrada con operaciones, ventas y supply chain para impulsar decisiones transversales”, apunta.

Talento y diversidad como motor de crecimiento

En la operación regional de Siemens, la estrategia financiera también busca equilibrar la visión global de la compañía con las particularidades de cada mercado.

“Nuestra fortaleza está en la diversidad”, sostiene Casasola. “Adaptamos los lineamientos globales a las realidades de cada país, considerando regulaciones, dinámicas de mercado y las necesidades específicas de clientes y colaboradores”.

Tras más de dos décadas dentro de la empresa, la ejecutiva asegura que lo que la impulsa a continuar es la posibilidad de transformar la innovación tecnológica en beneficios tangibles para la sociedad. “Me motiva la convicción de que siempre podemos transformar la innovación en impacto real para la sociedad”, afirma.

Como una de las líderes financieras más destacadas de la región, Casasola también enfatiza la importancia de promover el desarrollo del talento y el liderazgo femenino en el entorno corporativo.

“El liderazgo femenino debe ser un catalizador para impulsar una mentalidad de crecimiento”, concluye. “Las habilidades no son estáticas: se desarrollan con práctica, disciplina y aprendizaje continuo”.