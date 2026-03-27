Peso mexicano extiende su descenso frente al dólar y perfila una caída semanal

El peso mexicano se deprecia frente al dólar la mañana de este viernes. La divisa loca cae golpeada por la incertidumbre sobre la guerra en Oriente Medio por el final de un plazo de cinco días que dio Estados Unidos como pausa a los ataques a plantas eléctricas de Irán.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.0790 unidades por dólar. Contra un cierre oficial de 17.9549 unidades ayer, con el dato del Banco de México (Banxico), el movimiento significa para la moneda una pérdida de 12.41 centavos, equivalentes a 0.69 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.1035 unidades y un nivel mínimo de 17.8839. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, sube 0.02% en 99.96 unidades.

Nerviosismo por la guerra

Los operadores se comportan con ⁠cautela y cierran posiciones en activos de riesgo antes de un cierre de semana en el que concluye el plazo de gracia otorgado por Estados Unidos de pausa para los ataques a la infraestructura energética. También se cumplirá un mes de guerra.

Si bien Estados Unidos e Irán están negociando un alto al fuego a través de intermediarios, los operadores ven poco probable que se logre pronto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido que Irán debe buscar un acuerdo o enfrentarse a más destrucción.

Peso perfila semana negativa

El peso se perfila a cerrar la semana con una pérdida acumulada, después de que el Banxico anunció ayer un sorpresivo recorte a la tasa clave. El movimiento se dio a pesar de un balance de riesgos al alza y después de que la Fed dejó sin cambios su tasa la semana pasada.

"La volatilidad será constante mientras los inversionistas recalibran el valor del peso mexicano bajo una política monetaria menos restrictiva y un mundo ⁠en vilo por la seguridad energética", destacó Felipe Mendoza, analista de mercados para el broker EBC Financial Group.

"El peso extiende el retroceso de la sesión previa, afectado por el nerviosismo en los ⁠mercados y la sorpresiva decisión de política monetaria de Banxico. Los niveles de soporte y resistencia son 17.90 y 18.13 pesos, respectivamente", destacó Grupo Financiero Monex en un reporte.