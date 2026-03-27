Sony sube de nuevo el precio de PlayStation 5 por el costo de chips: Será 100 dólares más cara

Sony va a subir los precios de sus ⁠consolas PlayStation 5 en todo el mundo, lo que incluye un alza de 100 dólares en Estados ⁠Unidos, en la que ⁠es la segunda subida en menos de un año y que se anuncia cuando la empresa japonesa se enfrenta al aumento de los costos de componentes clave, como los chips de memoria.

La carrera del sector tecnológico por desarrollar infraestructuras de inteligencia artificial ha llevado a los fabricantes de memorias a dar prioridad a los chips para centros de datos, que ofrecen mayores márgenes, lo que ha reducido la oferta para los dispositivos de consumo.

Los nuevos precios en Estados Unidos, que entrarán en vigor el 2 de abril, situarán el precio de la PS5 estándar en 649.99 dólares, frente a los 549.99 dólares anteriores. La Digital Edition costará ahora 599.99 dólares, mientras que ⁠la PS5 Pro de gama alta ⁠costará hasta 899.99 dólares.

"Teniendo en cuenta las presiones persistentes que pesan sobre la economía mundial, decidimos aumentar los precios de la PS5, la PS5 Pro y del PlayStation Portal" en el mundo "a partir del 2 de abril", señaló el grupo en un texto publicado en el blog PlayStation.

Los ⁠precios de la PlayStation Portal también subirán de 199.99 ⁠dólares a 249.99 dólares.

Habrá alzas similares en Europa y Japón, tras lo que la empresa describió como una "evaluación cuidadosa" de las crecientes presiones de costos en las cadenas de suministro globales.

"Estamos conscientes de que los cambios de precio tienen un impacto" en el bolsillo de los jugadores, reconoció el constructor japonés, justificando el alza como "una medida necesaria para continuar ofreciendo a los jugadores del mundo entero experiencias de juego innovadoras y de gran calidad".

En Europa, la edición digital de la consola ya había conocido un alza de precios de 50 euros en abril de 2025, mientras que los modelos con y sin lector tuvieron alza en Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia.

Lanzada en 2020 y con más de 92 millones de de unidades vendidas, la PlayStation 5 es una de las consolas más populares del mercado.

Pero las ventas han bajado a nivel mundial (-16% en volumen a un año para el trimestre octubre-diciembre), pese a la llegada, a fines de noviembre de 2024, de la PlayStation 5 Pro, destinada al mercado de alta gama.

El grupo japonés, así como sus competidores, experimentan también una creciente escasez de chips, lo que hace subir los precios de esos componentes y reduce los márgenes.

En mayo, Microsoft también aumentó las tarifas de sus consolas Xbox Series en el mundo, citando también las "condiciones de mercado".

Los analistas han señalado que es probable que las subidas de precios de las consolas ⁠frenen el crecimiento del mercado de los videojuegos este año.