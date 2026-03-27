Reducción de jornada laboral dará 400 horas libres: ¿Oportunidad para el balance vida-trabajo?

La reducción de la jornada laboral a 40 horas liberará 400 horas al año para los trabajadores en México lo que, según la propia reforma aprobada, busca “un equilibrio entre el trabajo y el descanso digno y reparador”.

En los espacios laborales, las direcciones generales y de Recursos Humanos preparan las acciones para cumplir con la reforma de jornada laboral —que iniciará con la reducción de dos horas el 1 de enero de 2027 y así hasta 2030— y mantener la productividad con 400 horas menos de labores por cada trabajador, pero del lado de los colaboradores, qué condiciones existen para el uso de este tiempo adicional de descanso.

“La parte del equilibrio entre el trabajo y tu vida personal y familiar es un factor que se detectó en 2025 y es un factor que se detonó en la salud física y mental de los colaboradores en aspecto como trastornos mentales, burnout”, explica Alejandro Navarro Borja, especialista en desarrollo humano y director general de la Asociación de Recursos Humanos de Occidente (ARIOAC).

Los trabajadores enfrentarán el desafío de administrar su tiempo libre adicional para dedicarlo, como pretende la reforma y su motivación, al descanso que se espera permita ese equilibrio entre el trabajo remunerado y la vida personal.

¿Cuántas horas trabajan los mexicanos a la semana?

En promedio, los mexicanos dedican 59.6 horas por semana al trabajo, cifra que incluye los traslados al centro laboral, de acuerdo con la última Encuesta Nacional Sobre el Uso del Tiempo (ENUT), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Del tiempo total de trabajo a la semana, los mexicanos dedican el 48.4% al trabajo para el mercado laboral, es decir, por el que reciben un ingreso, mientras que el 49.5% restante lo dedican al trabajo no remunerado doméstico, comunitario o de cuidados, según los datos del Inegi.

Gran parte de la semana, los mexicanos trabajan y un ejercicio simple deja ver que si un día tiene 24 horas, los trabajadores del país dedican un tercio de él sólo al empleo.

De ahí que los trabajadores mexicanos tengan sólo 13.5 horas al día para actividades de entretenimiento, autocuidado y dormir, frente a las 15 horas promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

“La reducción de la jornada realmente es algo muy bueno para nuestra gente. Somos de los países con el mayor número de horas de trabajo por semana. Es una buena oportunidad y el que sea de implementación paulatina da oportunidad a las empresas de poder adaptarse de forma correcta y también a los empleados para adaptarse a las nuevas jornadas”, considera Norma Godínez, directora de Recursos Humanos en Kelly Services.

De los trabajadores mexicanos de 20 a 49 años, 3 de cada 10 declararon al Inegi que quisieran dedicar menos tiempo a su trabajo o actividad económica. Mientras que 6 de cada 10 considera que está bien el tiempo que le invirtió. La reducción de la jornada abre la posibilidad de mejorar su opinión sobre el tiempo que dedican a sus actividades económicas.

Los impulsores de la reducción de la jornada laboral promovían que con el tiempo adicional los trabajadores tendrían más espacio para dedicarlo a la convivencia familiar, a la salud, al ocio y no sólo a las tareas domésticas que suelen consumir gran parte del tiempo de descanso.

A qué dedican su tiempo libre los trabajadores mexicanos

Pero con la jornada de 48 horas, ¿en qué usan su tiempo los mexicanos cuando no están trabajando? A la semana, los mexicanos dedican 15.4 horas a ver la televisión, escuchar la radio o estar en sus celulares, de acuerdo con la ENUT. Después, a la convivencia familiar y social con 7.4 horas promedio..

Mientras que a dormir, parte fundamental para la recuperación física, mental y cognitiva del trabajador, los mexicanos destinan 52.5 horas semanales, es decir, unas 7.5 horas por día. Sin embargo, 45% presenta una mala calidad de sueño con problemas como el insomnio o cansancio durante las primeras horas de la mañana, según datos de la Clínica del Sueño de la UNAM.

Mientras que a comer dedican 8.4 horas, a asearse y arreglarse 6.2, a descansar o rezar apenas 4.3 y a cuidar su salud 5.6, según las cifras de la ENUT.

Se espera que con un mayor tiempo libre, estas cifras relacionadas con el bienestar de los trabajadores mexicanos mejoren.

Caso Francia y Chile

En Chile, país en transición gradual a la jornada laboral a 40 horas, meta que alcanzará en 2028, 78% de los trabajadores consideró que incrementaría su bienestar y productividad, 13% que se mantendrían igual y sólo 9% que tendrían más bienestar pero menos productividad, se acuerdo con una encuesta de Rankmi.

Mientras que en Francia, país que redujo su jornada de 39 a 35 horas semanales, los trabajadores reportaron un efecto positivo en comportamientos más saludables como mayor actividad física y menos consumo de alcohol y tabaco.

Aunque no hubo un incremento significativo en las visitas y convivencias con familiares y amigos fuera de la jornada laboral, de acuerdo con el estudio Reducción de la jornada laboral e impactos en salud y calidad de vida: una revisión teórica y empírica del Observatorio de Políticas Económicas de Chile.

En México, el 32.2% de la población que no hace ejercicio dijo que fue por falta de tiempo por el trabajo y el cansancio,de acuerdo con los últimos datos del Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF), del Inegi. En el país, sólo 44.5% de la población dijo hacer actividad física.

El 66% de los mexicanos reportó que sí hay instalaciones públicas en su entorno para realizar ejercicio físico, frente a 30% que dijo que no existen y 4% respondió que no sabe. De quienes respondieron que sí existe infraestructura pública para el deporte en su entorno, 84% dijo que está en buenas o regulares condiciones, 12% que en malas y 5% dijo que no sabe.

“El bienestar de los colaboradores es un asunto muy crítico, tenemos que asegurar que tengan las habilidades para desempeñarse, pero que emocionalmente esté estable. Tenemos que asegurar el bienestar, programas de salud física y mental”, advierte Luis Mercado, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano (ERIAC).

Jornada laboral de 40 horas: ¿Descanso o más trabajo?

Uno de los desafíos para que los trabajadores en México realmente aprovechen esas 400 horas libres anuales con la reducción de la jornada es que, por necesidad para cubrir sus gastos, busquen otro empleo en ese tiempo adicional.

“Hay una situación de pobreza en nuestro país que no podemos dejar de ver y si los trabajadores tienen más tiempo y ya no pueden tener más tiempo extra, muchas personas van a decir ‘yo necesito otra entrada, voy a buscar otro empleo'”, advierte Mayeli Cabral, socia del área Laboral de Chevez Ruiz Zamarripa.